Daer: "Estamos buscando los votos para que la Ley Bases no pase"

Política Cuarto intermedio en el debate de la Ley Bases y paquete fiscal en el Senado

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer se refirió a la discusión de la Ley de Bases que se desarrolla en el Senado y aseguró que están "buscando los votos" para que el proyecto no pase."Estamos buscando los votos para que esta ley no pase, después vemos si movilizamos o no", sostuvo Daer.Al exponer en la sede del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE) en un panel denominado "Reflexiones sobre el Desarrollo, Producción y Trabajo. Hacia una Argentina Solidaria, Inclusiva y con Igualdad de Oportunidades", el dirigente gremial nombró a los senadores de Misiones, que podrían acompañar la Ley Bases."Los misioneros tendrán que resolver si siguen esperando la dádiva (del Gobierno) o se van a poner firmes", agregó.En tanto, señaló que "algunos en diciembre pensaban que en febrero se terminaba el Gobierno", pero "en diciembre desfilaban para aprobar la ley (Bases)"."Se juntó todo eso y llegamos al 24 de enero (el primer paro general), que fue una fecha determinante para limarle toda la ley y que se terminará cayendo", aseguró el referente sindical.A la vez, habló sobre la actualidad del Partido Justicialista y lanzó críticas a La Cámpora por intentar esmerilar al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof."Tenemos la provincia más importante gobernada por el peronismo y eso convierte al Gobernador en el más importante. No puede ser que lo estemos limando para ver si en 2025 ponemos un diputado más a o un diputado menos. No podemos estar jugando a eso", cuestionó Daer."El peronismo está todavía buscando claridad. Perdimos identidad en términos de proyecto de país. Lo menos que puede hacer el peronismo es cerrarse. Venimos de perder una elección", sostuvo el titular del gremio de Sanidad.