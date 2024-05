En medio de tensos cruces, senadores iniciaron debate de la “Ley Bases”

El Gobierno habló de "error de tipeo" y Unión por la Patria salió a desmentirlo

La oposición pedirá la presencia en comisión de las centrales obreras por la reforma laboral

El Senado de la Nación inició esta tarde el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones en un clima de tensión e incertidumbre, por la celeridad que urge al oficialismo por conseguir el dictamen el próximo jueves. Esto le permitiría desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo.El encuentro, que se desarrolló en el Salón Azul del Congreso de la Nación, inició pasada las 14 con una exposición del bloque kirchnerista en la Cámara Alta, que planteó la nulidad del texto que ingresó al Senado. La exposición se apalanca en la denuncia que horas antes realizó el titular de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, quien aseguró que el proyecto remitido al Senado es diferente al aprobado la semana pasada.Varios senadores kirchneristas apuntaron fuertemente contra el oficialismo, ante la atenta mirada del ministro del Interior, Guillermo Francos, que aguardaba iniciar con la primera ronda de exposición en defensa de ley de Bases y el paquete fiscal. Entre los representantes provinciales opositores que se expresaron fueron Silvia Sapag (Neuquén) que calificó el texto “un papelucho”. Lo propio hizo Juliana Di Tullio (Buenos Aires) que afirmó que “es trucho”, mientras que Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) lo rotuló como "un delito".Al cruce de estos legisladores le salieron dos opositores dialoguistas. Uno de ellos fue el senador Juan Carlos Romero (Salta), de Cambio Federal, y Maximiliano Abad (Buenos Aires), de la Unión Cívica Radical (UCR). Romero pidió que el plenario se aboque a escuchar las exposiciones de los enviados por el Poder Ejecutivo. Por su parte, Abad, se preguntó: “No entiendo a qué se refieren. ¿Qué salida plantean?”.Tras un comienzo picante, Abdala le dio la palabra a Francos que realizó una breve defensa de ambos mega proyectos y los contextualizó -a modo de corrección- en el marco en que todos los gobiernos, desde 1983 a la actualidad, tuvieron que resolver “problemas heredados”. También se refirió a la denuncia del bloque kirchnerista: "Yo estuve en la Cámara de Diputados y no vi nada raro. Se expresaron todos los sectores políticos".A su vez, protagonizó un ida y vuelta con el senador José Mayans (Formosa), quien le pidió que explicara las declaraciones del presidente Javier Milei que semanas atrás tildó al Congreso como un “nido de ratas”. Al respecto, Francos se desmarcó de la postura del mandatario: “Yo no creo que sean un nido de ratas. Me hago cargo de mi palabras y entiendo los cuestionamientos que hace el Presidente”.Luego, disertaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy. Tanto Rolandi como Irbazabal se someterán mañana martes a otro plenario de comisiones en las que deberán profundizar aún más en los detalles e inquietudes que lleven los senadores. No obstantes, ambos funcionarios nacionales explicaron a grandes rasgos los puntos nodales de ambos proyectos.El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a los cambios irregulares identificados por la oposición en el texto de la ley Bases y, ante la consulta en su habitual conferencia de prensa, aseguró que se trató de un "error de tipeo"."Entiendo que hubo un error de tipeo. Hablé con la gente del Senado y lo están solucionando. No soy muy ducho en lo fino del proceso", expresó este martes el funcionario de La Libertad Avanza (LLA). De esta manera, Adorni confirmó que el proyecto impulsado por Javier Milei y su Gabinete sufrió cambios por fuera de la norma en el traspaso del texto de la Cámara de Diputados al Senado.Ante una consulta de Ámbito, el titular del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, le respondió al Gobierno. "No es un error de tipeo y no es el Senado el que lo tiene que modificar porque el que lo comunica es Diputados", manifestó.En ese marco, el oficialismo envió al Senado una fe de erratas del proyecto de Ley de Bases. El texto asegura que la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aprobado en sesión de fecha 29 de abril de 2024, “se ha incurrido en errores de transcripción del texto del dictamen a la comunicación al H. Senado. En el artículo 152, antepenúltimo párrafo, donde dice: ‘A los efectos del otorgamiento del permiso de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados.”, debe decir: “A los efectos del otorgamiento de la autorización de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados... ‘”La titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, Juliana Di Tullio, adelantó este martes que pedirá mediante una nota la presencia de las tres centrales obreras de la Argentina y también de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)."Ya que el ministro acaba de decir que los sindicalistas están de acuerdo con la reforma laboral y nosotros estuvimos recién con los referentes sindicales, les vamos a pedir que vengan (al plenario) a corroborar si eso es cierto o no; y también la OIT", declaró Di Tullio en su intervención en el Senado.Este pedido de la legisladora de UP se dará horas antes del inicio del paro general convocado por la CGT para el jueves próximo, motorizado por las modificaciones que promueve la ley de Bases en el ámbito laboral, e intensificado por la media sanción que recibió en Diputados.La modificación más probable está en el paquete fiscal, donde los gobernadores patagónicos rechazan en bloque la vuelta del impuesto a las Ganancias, que impactaría fuertemente en los salarios de la región. La resistencia de los mandatarios se traducirá en votos negativos de los senadores Mónica Silvia (Río Negro), José María Carambia, Natalia Gadano (Santa Cruz), Edith Terenzi (Chubut), Lucila Crexell (Neuquén) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).“No estamos de acuerdo con que la cuarta categoría tenga que pagar impuesto a las Ganancias. Lo hemos dicho en muchas oportunidades y lo sostenemos”, afirmó la rionegrina Silva, y recordó que, cuando eran senadores, Alberto Weretilneck y el chubutense Ignacio Torres proponían compensar a las provincias con la coparticipación del impuesto al Cheque.En la “ley bases” también hay puntos que están bajo la lupa, como las facultades delegadas al presidente Javier Milei y las privatizaciones de empresas públicas, aunque en ambos temas el Gobierno aceptó recortes. También hay expectativa por lo que pueda pasar con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).Si el proyecto regresa en segunda revisión, la Cámara de origen tendrá dos opciones: aceptar los cambios o insistir en la versión original. En ambos casos, basta con mayoría simple de los votos, previo paso por las comisiones. En definitiva, se demoraría así la sanción de las leyes y podría verse empañada la firma del Pacto de Mayo el 25 de ese mes en Córdoba.“Veremos las cuestiones operativas del Poder Legislativo y si la Ley Bases se aprueba definitivamente o no. Los tiempos son ajustados y el futuro no lo sabemos, pero tenemos fe de que la hipótesis de llegar al 25 de mayo sin la Ley Bases no va a existir. De existir, lo que queremos es mostrar que buena parte de la Argentina está en línea con cambiar este desastre”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.