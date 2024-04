Despidos en Correo Argentino: en Entre Ríos fueron 16 las cesantías

Cientos de empleados delrecibieron sus telegramas de despido, en los últimos días. La medida forma parte de las medidas de reestructuración y “reorganización interna” que el Poder Ejecutivo impulsa en las empresas del Estado para reducir el gasto público.el secretario general del sindicato que nuclea a los empleados del Correo Argentino, Rubén Mastrachio,, sin causas para los trabajadores, inmerecidos”.“El viernes viernes fue un día muy triste para todos los trabajadores, ya que el Correo Argentino envió más de 800 telegramas de despidos en todo el país”, lamentó y explicó: “La empresa dijo que los despidos se deben a unaimpulsados por el Gobierno Nacional a todas las empresas estatales”."No se fijaron grupos familiares, antigüedades de entre 5 y 41 años, no les importaron las consecuencias de este tipo de despidos”, reprochó el sindicalista. De acuerdo a lo explicó, los desvinculados son empleados de planta permanente a los que les llegó un telegrama en el que se les informaba: “Prescindimos de sus servicios a raíz de una estructuración interna de la empresa; la liquidación final y certificación de servicios están a su disposición”.Para Mastrachio, los 16 despidos de carteros, auxiliares y supervisores, que se registraron en Entre Ríos (la mayoría son de Paraná), fueron “sin causa y deberían ser indemnizatorios: un sueldo por un año de servicio”.Mientras se mantienen a la espera de las liquidaciones, el sindicalista remarcó que “los compañeros echados no cometieron ningún ilícito”. “El futuro es incierto”, lamentó.“Antes de la llegada de los telegramas, habían abierto la posibilidad de retiros voluntarios para empleados con un pago del 70% pero por ese monto no aceptó absolutamente nadie. Nadie esperaba los telegramas que llegaron de improviso y se dice que en mayo, se reabrirían los retiros voluntarios con un 100% y un 30% más”, evaluó Mastrachio al remarcar:“Hay oficinas en las que el jefe hace de cartero y auxiliar, con lo cual, si a ese trabajador le llegó el telegrama, lamentablemente, esa oficina cerrará y no abrirá nunca más; lo que nos recuerda a la época de fines de los 90 cuando el gobierno de turno concesionó al grupo Socma y fue cuando empezó el achique: se fueron 10.500 trabajadores, vendieron bienes de la empresa, cerraron oficinas comerciales y todas las estafetas postales del país, por lo que muchos pueblos quedaron sin ninguna comunicación vía correo”, repasó.