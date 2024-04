Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete conjunto en Diamante

Política El gobierno atiende demandas de comunas del departamento Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio presidió una nueva reunión de gabinete conjunto, esta vez con el municipio de Diamante. "Hay algunas cosas que podemos empezar a hacer sin recursos y las estamos haciendo, tenemos que preparar el terreno para cuando la mano cambie y podamos rápidamente empezar a dar respuestas a la gente", dijo el mandatario.El gobernador, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente de Diamante, Ezio Gieco, y el equipo de ambas administraciones abordaron distintas temáticas que hacen a la interacción entre los diferentes niveles de gobierno, conocer de primera mano dónde están los principales problemas y darles un orden de resolución.Habló de que tanto la provincia como el municipio están intentando "hacer pie y después dar respuesta a todos los compromisos que tenemos con la gente, porque la gente nos votó para cambiar esta situación, para hacer las cosas de otra manera".Entendió que "hay algunas cosas que podemos empezar a hacer sin recursos y de hecho las estamos haciendo y sé que ustedes están en esa misma línea". En ese sentido, mencionó el intentar que no crezca el gasto corriente, la transparencia y mejora en los procesos, la agilización de todos los trámites de la administración pública. "Para eso no hace falta plata, hace falta vocación, voluntad política y compromiso", remarcó.

"Tenemos que preparar el terreno para cuando la mano cambie y podamos rápidamente empezar a dar respuestas a la gente", dijo Frigerio y acotó que "esta reunión tienen que ver con eso: con mejorar la gestión, los procesos, la interacción entre los distintos niveles de gobierno, conocer de primera mano dónde están los principales problemas y darles un orden de prelación".El mandatario remarcó que la gente necesita "ver una política empática con esta situación. No podemos no estar a la altura de esa expectativa que hemos generado de que las cosas se pueden hacer de otra manera".Tras señalar que, a diferencia de sus antecesores, está reduciendo todo gasto público que no implique inversión, subrayó que es necesario "saber que lo que estamos haciendo va a rendir frutos. Esta forma austera de gobernar, que sé que el municipio comparte con la provincia, va a seguir hasta el último día. Cada recurso adicional que podamos obtener no va a ir a privilegios de la política, va a ir mejorar la situación de los vecinos, del ciudadano".