Bullrich dio apertura a las charlas "Pensando Argentina" en la ONG Proyectar

En el marco de su visita a la ciudad de Paraná, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dio apertura al ciclo de charlas “Pensando Argentina”, que se realizó en la sede de la ONG Proyectar. Del encuentro participó Ayelén Acosta, secretaria de Desarrollo Social de Entre Ríos, y Andrés Laumann, candidato a intendente de La Libertad Avanza (LLA), en 2023.Al respecto,habló con Ayelén Acosta, secretaria de Desarrollo Humano de la provincia, quien manifestó: “En este marco de ‘Pensando Argentina’, trabajamos en conjunto con La Libertad Avanza y otros espacios de escucha, sobre las coincidencias y la visión desde hacia dónde queremos ir como país, sobre todo, a quienes abrazamos las banderas de la libertad, la República y la democracia”.En tanto, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, comentó: “La línea es que el cambio que se está realizando en la Argentina es histórico. En tres meses, estamos logrando déficit cero, lo que significa que la Argentina va a entrar en un ciclo virtuoso en la economía, bajando la inflación, logrando dejar de imprimir billetes como si fueran papel picado, lo que hizo que la Argentina entrase en un ciclo de pobreza y destrucción de empleo”.“Sabemos que estamos en el peor momento y en este marco, es donde aquellos que deberían ayudar, ponen palos en la rueda; todos queremos a la universidad pública, escuela pública, salud pública. Cuando uno dice que a la plata de la Argentina la despilfarraron toda, ahora hay que ser austeros y la austeridad vale para todo, sin coronitas porque necesitamos poner al país de nuevo a trabajar y para hacerlo, necesitamos dejar de imprimir y poner déficit cero”, añadió.Asimismo, sostuvo: “Hay que entender que la universidad pública tiene que destructurarse, apuntar más sus presupuestos hacia los alumnos, la calidad educativa, y no tanto hacia las burocracias que crecieron en el último tiempo. El cambio es cultural donde hay que entender que cada argentino en el lugar que esté, tiene que colaborar para que la Argentina salga adelante. Nos quieren trabar, pero seguiremos adelante con toda la convicción”.Con respecto a los reclamos de las casas de altos estudios, contó: “En primer lugar, el Gobierno nacional le amplió el presupuesto a las universidades, es decir, que tuvo comprensión. Por otro lado, toda la Argentina estaba rota y para arreglarla, no es un ascensor de una universidad, sino las causas profundas por lo que el país está enfermo. Si la Argentina empieza a funcionar y crecer, vamos a lograr que todos los sectores, tanto los que sostiene el Estado, como el mundo privado, pueda trabajar. Hoy estamos a la mitad del río, no nos podemos dar vuelta y eso tienen que entender las autoridades porque esto está muy manijado”.Finalmente, se refirió a la agenda: “Estuve con la intendenta (Rosario Romero), a quien la conocía porque fue ministra de Gobierno siendo yo ministra de Seguridad, así que trabajamos durante dos años. Me invitó a la intendencia y fui visitarla, estuve hablando de los temas que le preocupa. Siempre con nuestro equipo de Paraná, vamos a bregar porque la capital entrerriana esté bien”.