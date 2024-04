Asumieron las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Paraná

Jorge Vázquez estará a cargo de la presidencia del Consejo Departamental Paraná del Partido Justicialista.En diálogo con, expresó que “es una especie de refundación del peronismo en Paraná para una nueva etapa que va a ser muy dura, muy difícil, pero que tiene que estar caracterizada por la humildad y la convocatoria amplia de todos los sectores del peronismo”.En cuanto a sus objetivos, remarcó que “el primero es abrir las puertas del Partido Justicialista. El segundo es tratar la carta orgánica para que no sea obsoleta a estos tiempos. También construir resistencia, pero también un plan de gobierno que nos vuelva a hacer una oportunidad electoral para los vecinos y para que volvamos a ser mejores”.“La gestión durará cuatro años. Fuimos muy amplios en la convocatoria. El peronismo en Paraná no tiene dueño, es de todos, fundamentalmente de los compañeros y compañeras de las bases. Hemos sido amplios en la convocatoria, será un trabajo en conjunto”, agregó.Por otra parte, se refirió a las políticas implementadas por el gobierno nacional y señaló que “está a la vista lo que este gobierno pretende. Quiere llevarnos al empobrecimiento, al desmantelamiento del estado, a índices de desocupación que son muy lamentables. Hay que ponerle un freno al gobierno de Milei y sus cómplices en las provincias que adhieren a su modelo. Los voceros del gobierno nacional disfrutan de este ámbito de destrucción que están generando”.“Cada militante debe tomar el bastón de mariscal. No puede haber dirigentes sin ser militantes, ni militantes sin tener la oportunidad de ser dirigentes. Construiremos el gran frente nacional que nos debemos los peronistas”, dijo.Además, contó acerca de su labor: “soy militante gremial de la CTA Paraná y trabajo en el Instituto de Ayuda Financiera de Acción Social, con una antigüedad de 20 años. Nunca fui funcionario, siempre fui un militante que entendió que hay que fortalecer el estado para liberar la nación”.