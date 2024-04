La diputada Marcela Pagano fue internada con un cuadro de deshidratación

La diputada Marcela Pagano fue internada por problemas de salud con un cuadro de deshidratación, según confirmaron a LA NACION fuentes cercanas a la legisladora.



Pagano se encuentra en medio de un fuerte tironeo desde que ocupó la presidencia de la comisión de Juicio Político, en contra de los deseos del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de Karina Milei.



Allegados a la legisladora detallaron que Pagano sufrió vómitos y un fuerte malestar que motivó su internación en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Luego, fuentes de su entorno precisaron que tiene una úlcera sangrante y que “nunca tuvo un antecedente así”.



Según pudo reconstruir La Nación, Menem llamó anoche a Pagano para decirle que iba a avanzar en la nueva constitución de la comisión y le pidió que avalara su decisión. Pagano se negó y le dijo que ella no iba a desconocer la validez de un acto que avaló con su propia firma, en referencia a la votación que la consagró titular de la comisión.



“Todo lo que está pasando y la presión que ejercen sobre ella está teniendo costos en su salud muy altos. Hubo un llamado anoche que la desequilibró, exigiéndole que haga algo que ella cree no es legal”, dijeron a LA NACION. Y precisaron: “Ella puso a disposición la renuncia y no quiere estar en ninguna comisión. El problema es que Lemoine pidió hoy que la expulsen del bloque por este tema, la volvió a amenazar y ya eso la desestabilizó”.



Tanto la diputada libertaria como los 18 legisladores presentes en la reunión constitutiva reconocieron la validez del nombramiento de autoridades. Por lo tanto, solo un acuerdo político entre los dirigentes oficialistas podría dar por zanjada la discusión.



No obstante, Menem no tiene intenciones de dar marcha atrás. Empecinado en sostener que la reunión de comisión no tuvo valor legal, argumenta que la presidencia del cuerpo mandó un mail que indicaba su suspensión treinta segundos antes del inicio. El conflicto por la jefatura de la comisión de Juicio Político derivó en la salida de Oscar Zago de la jefatura del bloque libertario y su reemplazo por Gabriel Bornoroni.



La oposición ya marcó la cancha. “No le compete a la presidencia convocar a una reunión de comisión de Juicio Político porque las autoridades ya se constituyeron. Le corresponde a Pagano, como presidenta”, señaló un legislador radical.



En aquella oportunidad, el riojano le trasmitió su decisión a Pagano personalmente. Fue dos semanas atrás en su despacho del primer piso del Palacio Legislativo, un día después de que Zago comunicara su salida del bloque junto a María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. En esa tensa reunión, Menem indicó a su colega que trabajaría junto a la oposición para dejar sin validez el acta constitutiva que la nombró en la presidencia.



Pagano, en tanto, se movía con pies de plomo. Cerca de ella aseguraban que no avalaba la estrategia de Menem y que “defendería la institucionalidad”. Si bien no decidió su continuidad dentro del bloque, mira con desconcierto los movimientos de sus pares y reconoce la “desprolijidad” por parte del partido gobernante. No quiere quedar involucrada en un proceso ilegal ni tampoco avalará otro desaire público. Por eso, repite que su “único jefe político” es Milei y, con ello, minimiza el poder del titular del cuerpo, respaldado y motorizado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. (La Nación)