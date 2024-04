Los detalles de los reclamos de Entre Ríos a Corte Suprema por fondos de Nación

Entre Ríos es una de las provincias que decidió en su momento, no transferir a la órbita de Nación la Caja de Jubilaciones. Es por ello, que la provincia como todas, viene aportando año a año, con impuestos coparticipables el financiamiento de la Anses.

Tras conocerse que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció que Entre Ríos iniciará un reclamo judicial por los fondos, no percibidos de Nación, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes brindó detalles al respecto. Se trata de los fondos previsionales que se adeudan a Entre Ríos y los pagos de regalías y excedentes de Salto Grande.En un primer momento, aclaró que, en el tema de Energía excedente del Sistema Hidroeléctrico, se trata de que “”.Y acotó: “Entre Ríos es acreedora del excedente de fondos de Salto Grande por una suma de 2.100 millones de pesos, que resta actualizarla a la fecha”. Además, sostuvo que “Estos fondos no se remiten a la provincia desde el último semestre de 2023. Se trata de un crédito exigible”En este sentido, Rodríguez Signes señaló que “También hay algo a tratar con las regalías, un canon, que se paga por la ley de energía que se paga por ser dueñas del recurso"."Se viene hablando de la situación de injusticia que vive hace tiempo nuestra provincia, somos titulares del recurso, pero no se nos remunera, sufrimos daños, pero la tarifa eléctrica que pagan los entrerrianos es igual al resto de las jurisdicciones. Entonces, estamos con ante la Corte Suprema, que instruye a que hagamos un planteo de inconstitucionalidad de la resolución que se aplica para fijar el precio de la energía que vende Salto Grande, para que con una acción modificatoria de la Secretaría de Energía que es la que usa para fijar el precio”, sumó el fiscal de EstadoEn cuanto al sistema de la Caja de Jubilaciones, se informó queSostuvo que el compromiso que tenía la Anses y el Gobierno Nacional, de compensar a nuestra provincia, "hace años se viene incumpliendo". Esto ha generado una deuda para nuestra provincia de más de 154 mil millones de pesos, que, insólitamente, nunca reclamamos.“Es un reclamo, de los últimos cuatro años, entre lo recibido como anticipo y lo que hubiera correspondido deja una diferencia de más de 43 mil millones de pesos”, dijo el titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, al sostener que “para llevar a cabo esta estrategia lo primero que nos pidieron fue hacer el reclamo administrativo. Acto seguido, precisó que un 25% del déficit que tenemos se podría reducir si el dinero entrara en tiempo y forma, con el mecanismo de actualización”.Al ser consultado por las deudas con nación, destacó que “estamos al día, no le debemos nada. Podría haber algo de la época de los Federales (cuasimoneda). Siempre es la Nación la que le debe a Entre Ríos”.Por otro lado, el fiscal de Estado, mencionó que “se efectuaron una serie de reclamos: en materia de obra pública, que según los informes son 154.000 millones de pesos, que están presupuestados para obra pública para el 2024. Del total, cien mil millones eran de Nación, pero como suspendió la remisión de fondos a las provincias, obligó a la sanción de la ley de emergencia, pero se revisa si esa suspensión de envíos está basada en una ley que permite hacer esto, o es solo una dedición del Poder Ejecutivo y punto. En tal caso, se harán los reclamos pertinentes”.Acto seguido, señaló que también reclaman por vía administrativa el FONID: “son unos 21 mil millones de pesos presupuestados para el 2024. Esto tiene un agravante, porque (el gobierno provincial) dejó de recibir el FONID, pero los docentes nos dicen que se lo paguemos. Estamos en el medio de una situación compleja, porque si bien caducó la ley que prorrogaba los fondos, está puesto en el presupuesto 2023 reconducida para el 2024, es por eso que con ese argumento estamos analizando judicial el reclamo”.