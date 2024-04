Michel destacó el proyecto para crear la “Administradora Energía Entre Ríos SA”

El ex director General de Aduanas, Guillermo Michel, realizó un análisis completo sobre el marco legal sobre el proyecto para crear una empresa que comercialice la energía de Salto Grande (Administradora Energía Entre Ríos SA), las ventajas de contar con una firma que permita tener “un precio razonable de la energía que Entre Ríos” y destacó los beneficios que generaría la empresa para la provincia.Además, Michel destacó el proyecto aseguraría que la energía aportada por Salto Grande al mercado mayorista nacional, sea comercializada con “una visión de defensa de los intereses de los entrerrianos”, señala en el comunicado enviado a este medio y que lleva el título: “Administradora Energía Entre Ríos SA: poner en valor la energía que produce Salto Grande”.“En la actualidad, la ecuación anual de energía de nuestra provincia muestra una generación de 3,2 millones de MWH por año y un consumo de 4 millones MWH al año. Hidroeléctrica Salto Grande -sumando potencia y energía- recibe una remuneración promedio de 5 usd/mwh mientras que Enersa, por ejemplo, compra la energía entre 40 y 50 usd/mwh, dependiendo la estacionalidad. Esto genera una pérdida proyectada para los consumidores de la provincia de USD 120 millones anuales”, afirmó Michel en el estudio difundido este jueves.“En dicho sentido, el proyecto del diputado provincial Juan José Bahillo (PJ) tiene como fin la creación de la Administradora Energía Entre Ríos SA, cuyo objetivo principal, es que la energía eléctrica que el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande produce, sea comercializada asegurando a los habitantes de nuestra provincia, a sus industrias, comercio, sectores de la agroindustria y demás actores de la sociedad civil un precio razonable de la energía que Entre Ríos genera”, relató.“Administradora Energía Entre Ríos SA tendrá la titularidad para la comercialización de la energía eléctrica que el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande aporte al sistema energético de nuestro país”, afirmó Michel y agregó en el escrito que “Administradora Energía Entre Ríos SA será una sociedad anónima controlada por el gobierno provincial. En un futuro podrá tener oferta publica hasta el 49% (esquema mixto similar al de YPF). Para evitar nuevos costos y gastos administrativos, los directores y síndicos no serán remunerados y la empresa podrá convocar a empleados de la administración pública provincial”, resaltó.Al respecto, el ex director General de Aduanas, planteó “algunas preguntas a dilucidar”:“La respuesta es sí”, afirmó Michel y explicó que “Salto Grande entrega su producción a ambos países a través de sus principales clientes: Cammesa (Argentina) Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Argentino que actúa como mandatario de los diversos actores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y ADME (Uruguay) Administrador del Mercado Eléctrico Uruguayo”, recordó.“La ley 15.336 reglamenta las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad.En esa línea, el artículo 12 de dicha ley establece que las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. En esa línea, este proyecto cumple con dichos requisitos, sin establecer restricción alguna”, sostuvo el abogado.“Esto debe ser complementado con que el artículo 124 de la Constitución Nacional, reforma de 1994 mediante, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En otras palabras, el agua que genera la energía que provee Salto Grande es de Entre Ríos”, remarcó Michel.“En síntesis, Administradora Entre Ríos SA no afectará la actividad de Salto Grande en su carácter de ente binacional. Simplemente será quien cumpla con el aporte al mercado mayorista eléctrico en nuestro país comercializando la energía que genere la represa”, sostuvo.“Claramente no”, remarcó Michel y al respecto, se explayó: “Enersa tiene la concesión para la prestación del Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica a más de 400.000 usuarios en su área de concesión, concentrando el 71% del mercado de distribución de energía de toda la provincia. El restante 29% se encuentra atendido por 18 cooperativas eléctricas, a las que, a su vez, Enersa también brinda servicio”, indicó.“En definitiva, son dos unidades de negocio distintas. Enersa distribuye y comercializa a usuarios la energía que hoy compra en el mercado mayorista eléctrico. Administradora Energía Entre Ríos SA comercializará en ese mercado mayorista la energía que produce Salto Grande. Es una etapa previa en el ciclo”, resaltó Michel.“La defensa de los intereses de los entrerrianos respecto de Salto Grande es un planteo histórico de todos los gobiernos peronistas. Desde Busti a Bordet”, recordó el ex director General de Aduanas y agregó: “ahora bien, nunca la provincia fue tan poco representada por un gobierno como hasta ahora en la defensa de sus recursos e intereses. Entre Ríos es la única provincia que no ha judicializado la quita de recursos del gobierno central. En sentido contrario, el gobernador actual se muestra como facilitador de las leyes que impulsa el Poder Ejecutivo nacional. Todo centralismo, cero federalismo”, criticó Michel.“Administradora Energía Entre Ríos SA nos permitirá posicionarnos de mejor manera a la hora de defender los intereses de nuestra provincia en materia energética. Esta empresa provincial no afectará la actividad de Salto Grande en su carácter de ente binacional. Simplemente tendrá el mandato provincial de que la energía que genere Salto Grande que se aporta al mercado mayorista eléctrico en nuestro país, sea comercializada con una visión de defensa de los intereses de los entrerrianos”, concluyó Guillermo Michel en su estudio.