Bordet impulsará en Diputados el proyecto para reducir la tarifa eléctrica

El ex gobernador Gustavo Bordet impulsará en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de reducción de la tarifa eléctrica del senador entrerriano Edgardo Kueider que ya obtuvo media sanción.“El proyecto propone reducir el IVA en la tarifa eléctrica, que las distribuidoras no cobren cargos extra, aumentar las regalías que cobran las provincias productoras de energía –como Entre Ríos con Salto Grande– y que esto se destine a reducir la tarifa”, explicó el diputado nacional.La iniciativa también avanza en la federalización de los costos de transporte de la energía para evitar distorsiones como que Buenos Aires pague menos que el resto de las provincias.“Un capítulo más del brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei se vive en los hogares y pymes argentinos que están recibiendo su factura de luz con aumentos exorbitantes difíciles de afrontar”, expresó Bordet luego de un encuentro con Kueider.“El impacto es enorme e injusto, más aún en Entre Ríos, que es una provincia generadora de energía. Por eso la iniciativa impulsa el incremento de las regalías que perciben las provincias productoras de energía, que pasarían del 12% actual al 20%, y deberá ser destinado a la reducción del costo de la tarifa eléctrica”.Cabe recordar que el Senado de la Nación aprobó, y giró a Diputados, el proyecto de ley del senador entrerriano Edgardo Kueider, que significará una reducción de la tarifa eléctrica. El autor de la iniciativa dijo que fue un "logro histórico para Entre Ríos", ya que se apunta a corregir distorsiones en el pago por la energía entre Buenos Aires y las provincias.La iniciativa propone reducir del 21 al 5% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tarifa eléctrica cuando se trata de consumo familiar y del 27% al 10,5% para usuarios comerciales, industriales y pymes.El texto con media sanción también establece que las distribuidoras energéticas no podrán cobrar cargos extras ya que “las tasas y contribuciones que cobran a los usuarios encarecen el precio final de la boleta de luz”.El proyecto también impulsa el aumento del precio que Cammesa le paga a la represa de Salto Grande por la energía que produce: “La idea es que lo que se le pague sea el promedio del mercado eléctrico mayorista y que la mitad de lo recaudado por ese aumento también sea destinado a la disminución del importe del costo final de servicio”.Kueider afirmó finalmente que se implementa “un sistema de compensación en lo que hace el precio de la distribución para que sea más justa la ecuación, independientemente de la densidad de las poblaciones en las que se presta el servicio”.