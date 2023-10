Bordet en Federación: “queremos una provincia que vaya por el futuro”

El único que habla de federalismo

“Hacemos una campaña por la positiva, porque pensamos y queremos una provincia que vaya por el futuro. Por eso, hablamos con la gente cara a cara, no nos detenemos en las chicanas. Hemos visto un nivel de agresividad en nuestros oponentes que puede tener que ver con el nerviosismo”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet desde Federación.El gobernador y candidato a Diputado Nacional visitó este jueves el norte entrerriano. Además de recorrer obras de infraestructura que la provincia lleva adelante para el desarrollo de esa región de la provincia, recorrió las calles de la ciudad junto al intendente y candidato a la reelección, Ricardo Bravo y la vicegobernadora, y candidata a diputada provincial, Laura Stratta.En ese marco, Bordet explicó que “Hacemos una campaña por la positiva, porque pensamos y queremos una provincia que vaya por el futuro. Por eso hablamos con la gente cara a cara, no nos detenemos en las chicanas. Hemos visto un nivel de agresividad en nuestros oponentes que puede tener que ver con el nerviosismo”.“Venimos hablando con los entrerrianos y las entrerrianas de que hay una provincia ordenada, con las cuentas y compromisos al día. No les debemos a los proveedores. Nuestros empleados y jubilados cobran puntualmente. Hay una deuda que es perfectamente manejable y vamos a dejar un fondo de reserva para atenderla”, recordó el mandatario.Además, volvió a afirmar que "en mi gestión de gobierno trabajé con los intendentes de todos los signos y colores políticos”, y puso como ejemplo Chajarí, donde “hemos hecho obras muy importantes, estamos con la escuela Chaco a medio terminar, ahora se adjudicó la Campodónico, hemos firmado un convenio de pavimentación con el intendente que se está ejecutando, viviendas, y esto lo hicimos en todo el territorio. Lo hicimos con vecinalistas y con gente de Juntos por el Cambio”.“Esta es la Entre Ríos que queremos, una provincia de paz, tranquilidad, sin grietas. Una provincia donde no hay discusiones estériles. Y Adán Bahl es la persona que mejor puede consolidar esta impronta que venimos llevando adelante”, reiteró Bordet.Por otra parte, Bordet se refirió a la disputa por la presidencia de la Nación, y destacó que “Sergio Massa tiene dos cuestiones que son muy importantes respecto de las provincias: Primero, es el único que habla de las provincias y del federalismo. Milei sostuvo que hay que eliminar los fondos coparticipables, y la candidata de Juntos por el Cambio, llegó a decir que al ajuste hay que hacerlo en base al presupuesto de las provincias. El único que destaca y habla de federalismo y de las provincias es Sergio Massa”.“En segundo lugar, Massa es el único candidato que habla de un gobierno de unidad nacional. Y los problemas que tiene hoy la Argentina son muy graves y muy profundos. No se resuelven desde un solo espacio político. Se solucionan convocando a los mejores de cada espacio. Esto es lo que ha dicho Sergio Massa. Y un gobierno de unidad nacional significa terminar de una vez por todas con esto que hablábamos de antinomias estériles y grietas que no nos llevan a ningún lado. Hay que dejar de discutir tanto y trabajar más”, afirmó el mandatario y candidato a diputado Nacional.“Tenemos que entender que la Argentina tiene un gran futuro, porque tiene lo que el mundo demanda: tiene energía con Vaca Muerta, tiene litio en minerales. Somos un gran complejo agroalimentario en tiempos que lamentablemente hay guerra en el mundo, pero se necesitan alimentos. Argentina puede proveer todo esto, tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora el único que habla de unión, de convocatoria, de consenso es Sergio Massa”, concluyó Bordet.