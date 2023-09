Etchevehere propone alivianar “la carga impositiva” a las industrias

Sebastián Etchevehere fue otro de los candidatos que expuso cómo llevará a cabo su gestión y su relación con la industria en caso de ser elegido Gobernador en las Elecciones Generales en el venidero mes de octubre.En primera línea, el referente de La Libertad Avanza opinó sobre el encuentro desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná en el marco del Día de la Industria: “Celebro estar acá, pero por el tenor de las preguntas que me hicieron están en otra película. No entienden que estamos viviendo una profunda crisis. Tiene que ver con los valores, hay carencias y todo lo que tenga que ver con la producción tiene que contemplar eso. Eso no lo noté en este encuentro”.Además, remarcó: “Vi que había mucho tecnicismo, que es válido e importante, es una manera de sofisticarse. Pero no lo encuentro viable ante las graves necesidades que tiene nuestra población.”.”.En última medida, agregó: “Entre Ríos tiene distorsiones económicas diferentes con las provincias de Santa Fe y Córdoba. Esas diferencias que tenemos con ellos en esos dos años que va a requerir el tiempo de normalizar la inflación que tenemos en la Argentina, tenemos que llevar adelante esas transformaciones para que las desigualdades que tenemos con las vecinas provincias se bajen”.