Elecciones: hay 500 DNI pendientes de entrega en el Registro Civil de Paraná

De cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se desarrollarán este domingo 13, como ya es habitual para esa fecha, el Registro Civil de Paraná abrirá sus puertas para el retiro de DNI pendientes de entrega.“En Paraná son aproximadamente 500 los DNI pendientes de entrega, que fueron tramitados por ciudadanos de toda la provincia y que, por uno u otro motivo, no se encontraban en su domicilio cuando fue el Correo a hacer entrega efectiva de la documentación”, comunicó ael director del Registro Civil de Paraná, Juan Pablo Cinto.Y agregó: “Hay jurisdicciones en las que esta problemática es más persistente: Concordia y Paraná son dos lugares en los cuales hay muchísimos DNI pendientes de entrega”.“Según los plazos en ese sentido, se dispone que queden a resguardo de la Dirección General, en este caso, en el edificio de calle Dean J. Álvarez 33, hasta que el ciudadano lo retire en el plazo de un año. Posterior a ese plazo, son remitidos a la oficina de RENAPER, a la planta de fabricación, para que esos DNI sean anulados”, explicó Cinto.Las oficinas del Registro Civil de Paraná atienden de lunes a viernes de 7 a 13.Y en el día de los comicios, “todas las oficinas del Registro Civil en la provincia, en las que haya DNI pendientes de entrega, estarán abiertas el domingo 13, de 8 a 13 o 14, aproximadamente”.Consultado a Cinto por el DNI autorizado para emitir el voto, éste explicó: “En cada DNI figura a qué ejemplar corresponde y el padrón electoral fue aprobado ayer y ya queda definitivo de cara a las PASO. Pese a esto, si el ciudadano extravía su documento y tramita un DNI exprés para tenerlo dentro de las 72 horas –con un costo aproximado de $1.500-, ese ejemplar no coincidirá con el que figure en el padrón electoral; pero siempre que el ciudadano vaya a votar ese día con un ejemplar posterior al que aparece, se podrá efectuar el voto”. “No puede ser el anterior al que figura en el padrón electoral porque ese no es válido para votar”, aclaró.“Y en el caso de los adolescentes de 16 años que no ingresaron a la lista definitiva, posterior a las PASO, habrá una instancia de reclamo para que puedan figurar en el padrón electoral de cara a las Generales de octubre”, anticipó el director del Registro Civil de Paraná.En Entre Ríos, el padrón electoral está compuesto por, aproximadamente, 1.143.000 ciudadanos habilitados para votar, lo que infiere un porcentaje de 3.25 a nivel nacional.