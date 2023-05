Bahl: "Hay que asumir la responsabilidad, trabajar y cumplir con la palabra”

Un cambio de vida

El presidente municipal, quien estuvo acompañado por su esposa Claudia Silva, remarcó que “hoy, en épocas de campaña, muchos hablan de escucha o de escucha activa. Aparte de todo eso que está muy bien,”.“Durante mucho tiempo los barrios estuvieron muy desatendidos. No hubo un plan de inversión que acompañe su desarrollo, ni programas que apoyen el compromiso de los vecinos y las ganas de mejorar sus espacios”. Por eso, destacó “e. Eso habla de amor por la ciudad. Quiero agradecerles, porque a pesar de que tantas veces les prometieron y no les cumplieron, volvieron a confiar en su Estado Municipal para que juntos podamos hacer estas obras realidad”, finalizó el Intendente.La obra de pavimentación de calle Casimiro Olmos, entre Avenida de las Américas y Gervasio Artigas, comprendió además cordón cuneta y desagües. Además, se colocó luminaria LED en toda la cuadra.Los vecinos destacaron el cambio en el estilo de vida luego de concluida la obra. Maximiliano Acosta afirmó: “Es una felicidad enorme y un cambio de vida rotundo para nosotros que sufríamos muchísimo, lo que era el polvillo de la brosa y ni hablar que los días de lluvia no se podía ingresar prácticamente a la calle. Se probó con estas lluvias fuertísimas que tuvimos estos días y ha sido realmente un cambio de vida importante para todos los vecinos”.Por su parte, Haydee Dobler, dijo: “Nos cambió la vida realmente en lo que es salud y bienestar general. El encuentro con el Intendente fue una forma de devolver las atenciones, porque más allá de que es lo que corresponde a todo funcionario público, hacer las obras, por lo que aportamos los vecinos, el hecho de que se concreten, las buenas acciones me parece que hay que agradecerlas y esto fue en función de eso”.En tanto, Hernán Fajardo, destacó el cumplimiento de la palabra: “Cuando vino el intendente Bahl, se asumió el compromiso del asfalto, también ver el tema de la luminaria. La verdad que quedó excelente. Ahora cambió 100?%. Hoy el compromiso que se asumió, se cumplió y lo podemos celebrar”.Fueron parte del encuentro, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, y los subsecretarios municipales de Coordinación de Gestión, Noelia Zampa, y de Obras por Contratación, Manuel Orsini.