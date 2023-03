UPCN firmó el reglamento para el sistema de ingreso de suplentes a comedores

En el marco de la paritaria sectorial de Comedores Escolares, se firmó el reglamento que establece un sistema de ingresos de suplentes al sector.Mediante este acuerdo, se establece la creación de un listado de postulantes para acceder a suplencias a través de un sistema de puntajes. Se trata de un mecanismo objetivo que promueve un orden de mérito y va a requerir el cumplimiento de ciertos requisitos específicos. Las inscripciones se van a hacer en octubre de cada año por departamento."Es un avance muy importante. Hace tiempo que se viene trabajando en esta iniciativa y no lográbamos coincidir en los criterios de priorización, es decir, cuáles son los aspectos a tener en cuenta para la evaluación de los postulantes. Finalmente logramos consensuar en ese punto y esto nos permitió tener lo que hoy es el reglamento para la conformación de un padrón de suplentes", declaró la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.La dirigente valoró que "es un sistema que permite previsibilidad y objetividad en cuanto al ingreso a la administración pública. Es un punto fundamental que siempre dependió de los compromisos políticos de los gobernantes"."Es una señal importante para la sociedad, demuestra que la administración pública tiende a ordenarse en los aspectos centrales", reflexionó la dirigente.Domínguez explicó que "tiene una lógica diferente al sistema para los suplentes en Salud, contemplando las particularidades del sector comedores. Es servicio crítico en el cual no se pueden dejar de cubrir las suplencias porque o se recarga el personal o se deja de prestar el servicio".La dirigente remarcó que "aún nos queda trabajar en la carrera administrativa, pero esto al menos es un comienzo. De esta manera, vamos a ir dando pasos fundamentales en otras áreas del Estado promoviendo que este reglamento también se impulse para el ingreso a otras modalidades de vinculación con el empleo público"."Lo realmente valioso de este acuerdo es que surge del ámbito paritario, quiere decir que los gobiernos de turno no podrán darlo de baja unilateralmente, cualquier modificación -que seguramente las tendremos que hacer- deberá tener un discusión con las organizaciones gremiales representativas del sector", destacó Domínguez, y agregó: "cada que vez que tratamos estos temas en la paritaria se han logrado beneficios para las y los trabajadores, por eso intentamos que todas las resoluciones que tengan que ver con el empleo público surjan desde ese marco, que es donde se generan las mejores propuestas", concluyó la Secretaria Adjunta de UPCN.