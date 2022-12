Diputados aprobó la creación de cargos en Salud y prorrogan sesiones ordinarias

Sociedad Obtuvo media sanción la Ley de Grados de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Diputadas y diputados dieron media sanción al proyecto de ley que enviara el gobernador Bordet y por el cual se crean, en el ámbito del Ministerio de Salud, 1.095 cargos en planta permanente del Escalafón Profesional de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria. También el que establece las condiciones generales de ingreso, promoción de categorías y grado del escalafón para la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, y el que modifica el cronograma de elecciones en la provincia, de autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano junto con todo el Bloque Frente Creer Entre Ríos.Durante la decimoctava Sesión Ordinaria, diputadas y diputados dieron media sanción al proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, por el cual se crean, en el ámbito del Ministerio de Salud, 1.095 cargos en planta permanente del Escalafón Profesional de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria.El diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que preside la Comisión de Salud Pública, dijo que este proyecto busca "contar con los cargos necesarios para que todos estos profesionales puedan concursar y gozar de la posibilidad de crecer en su carrera profesional y lograr la estabilidad y dignidad laboral"."La regularización de los cargos es responsabilidad del Estado y un derecho de los trabajadores, como así también es fundamental para consolidar todo el trabajo que se ha realizado para satisfacer las demandas de nuestra población", agregó.Diputadas y diputados de los distintos bloques expresaron su acompañamiento al proyecto y sobre la importancia de legislar sobre la salud pública de la provincia.Se aprobó el proyecto de ley, autoría del ex diputado José Allende, por el cual se establecen las condiciones generales de ingreso, promoción de categorías y grado del escalafón para la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.La diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), presidenta de la Comisión de Legislación General, detalló el trabajo colectivo que ha tenido este proyecto en su debate y las incorporaciones realizadas."Esta Ley logrará reforzar el profesionalismo de sus integrantes y asegurar la estabilidad y la integralidad del organismo", afirmó.Se trató el proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, acompañado por todo el Bloque Frente Creer Entre Ríos, por el cual se modifica el Artículo 2° de la Ley 9.659, conforme la redacción dada por el Artículo 2° de la Ley 10.357 y la 10.615, en relación a la convocatoria a elecciones.El diputado Juan Navarro (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) dijo que "entramos en un año de elecciones y queremos cambiar el cronograma, priorizando las cuestiones gubernamentales y la gestiones en todos los niveles. Proponemos que el último domingo de julio se lleven a cabo las PASO y el último de septiembre las Elecciones Generales, el 27 de abril vence el plazo para que el gobernador decida si se vota en esas fechas o junto con las nacionales y el 10 de junio vence el plazo para la presentación de las listas de candidatas y candidatos"."Nuestro bloque acompaña este proyecto, entendiendo que se trata de una estrategia electoral. Lo importante no es cuándo se votará, sino que se establezcan las reglas y haya transparencia en los procesos electorales", dijo la diputada Gracia Jaroskavsky (Bloque UCR).Por su parte, el diputado Juan Domingo Zacarías (Bloque Movimiento Social Entrerriano) expresó que "es potestad del gobernador y obligación nuestra fijar una fecha".Diputadas y diputados dieron media sanción al proyecto presentado por el diputado Juan Navarro (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) que modifica la Ley 5.140, incorporando el inciso j al Artículo 26°, derogando el punto 10° del inciso c) del apartado b) del Artículo 27°, y creando el Registro Integrado de Proveedores de Espacios Publicitarios."Estamos dando certeza a los propios trabajadores que llevan a cabo la contratación de publicidad oficial, siguiendo la forma en que se trabaja en los municipios", afirmó el presidente del bloque oficialista.Los diputados Gustavo Cusinato, Gracia Jaroslavsky y Esteban Vitor (PRO) manifestaron la oposición de sus respectivos bloques a este proyecto.Se aprobó el proyecto de ley, autoría del diputado Jorge Cáceres, de formación en enseñanza inclusiva para todos los docentes de la provincia."Este proyecto tiene como objetivo que todos los docentes tengan todas las herramientas necesarias para gestionar la diversidad de nuestros hijos en las escuelas", expresó el autor del proyecto.Licencia especial en la Ley de DiscapacidadTambién se aprobó el proyecto de ley, autoría del diputado Gustavo Zavallo (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que incorpora el Artículo 37° bis de licencia especial a la Ley 9.891 de Discapacidad.Durante la Sesión se aprobó el proyecto presentado por el diputado Jorge Cáceres que crea un Juzgado de Paz de Segunda Categoría con asiento en la Ciudad de Valle María, con competencia territorial en dicho municipio, el municipio de Aldea Brasilera; las Comunas de Aldea Protestante, Aldea Spatzenkutter, Colonia Ensayo; y las Juntas de Gobierno de Grapschental, General Alvear-Aldea San Francisco y Aldea Salto del Departamento Diamante.También la iniciativa impulsada por el diputado Zavallo por la cual se crea un Juzgado de Paz de Tercera Categoría en la circunscripción Judicial de Entre Ríos, con asiento en la ciudad de Villa del Rosario, Departamento Federación, con competencia territorial en el mencionado municipio.Se sancionó la Ley que modifica la Ley 9.741 de Regularización de títulos y registración de bienes inmuebles del dominio privado del Estado Provincial y de las Corporaciones Municipales, que carecen de otro dueño.También la Ley que regula el procedimiento mediante el que las tierras de dominio del Estado Provincial se identifican y preservan con el fin de generar mejoras en la calidad de vida de la población.Se aprobó el proyecto presentado por el diputado Zavallo por el cual se autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a donar al Municipio de Paraná los inmuebles comprendidos en el "Proyecto Integral barrio Los Arenales y Toma Nueva", para obras de mejoramiento y regularización dominial de los poseedores.Asimismo, se sancionó la que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles ubicados en la ciudad de Concordia, establecidos en las Ordenanzas 33.177 y 33.612, y modificatoria 34.519, destinados al Plan de Revitalización Ambiental del Arroyo Manzores.También se aprobó el proyecto de ley, autoría del diputado Julio Solanas, por el cual se instituye el día 30 de octubre de cada año como "Día del Fútbol Entrerriano", fecha en la cual el Club Patronato, primer equipo entrerriano, ganó la Copa Argentina y clasificó para la Copa Libertadores.Además, se aprobaron 22 proyectos de declaración.Por otro lado, se votó la prórroga de Sesiones Ordinarias hasta el 14 de febrero de 2023.