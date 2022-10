Docentes de la UNER adhieren desde hoy a un paro nacional de 48 horas

Docentes universitarios de Entre Ríos se suman al paro nacional convocado por la Conadu Histórica para este jueves y viernes, en reclamo de mayores propuestas de recomposición salarial al gobierno nacional. Este miércoles el Ministerio de Educación ofreció sumas que completarían 82% de recupero anual hasta diciembre, y la Federación advierte que las subas no son acumulativas sino que se computan sobre los sueldos de marzo, y que los catedráticos podrían perder más de 20% de poder adquisitivo ante la inflación proyectada alrededor de 100% para todo 2022.





La reunión de revisión salarial se realizó entre el ministro de Educación, Jaime Percyk, y las federaciones que nuclean a la docencia universitaria del país: Conadu, Conadu Histórica, Fedun, la UDA y la Ctera. Nación ofreció tres cuotas de 9% en octubre, 7% en noviembre y sumar un 4% al 9% ya establecido para diciembre (13%).



La propuesta contempla una nueva revisión en diciembre. Estos porcentajes, sumados al 62% ya acordado, acumularán al diciembre un 82% calculado sobre el salario de marzo 2022.



De las cinco federaciones docentes, la Conadu Histórica tenía convocado un paro de 48 horas para este jueves y viernes, al que adhieren docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).



La secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu), Sofía Cáceres Sforza, confirmó que la huelga se mantiene a pesar de la nueva oferta. "El paro fue votado por las asociaciones de base. Venimos con una profundización del deterioro salarial. En 2020 tuvimos un incremento salarial de apenas el 7% para todo el año, el reajuste de lo perdido 2021 fue sólo del 3% y la paritarias en lo que va de 2022 siempre fueron muy detrás de la inflación", advirtió.



Cáceres Sforza cuestionó que las cuotas no sean acumulativas, sino que los porcentajes de los distintos meses se sumen a la base salarial de marzo. "La inflación sí es acumulativa", comparó. También señaló la preocupación con las jubilaciones, que son nacionales y por ende se actualizan dos veces al año. "No son móviles y se pierde más poder adquisitivo", indicó a diario Uno.



Como ejemplo, la titular de Sitradu mencionó que un profesor adjunto, que en muchos casos tiene a cargo una cátedra, con dedicación semiexclusiva y un cargo de 20 horas, gana un básico de $76.000, "cuando la canasta está en $120.000", observó la docente. O un docente auxiliar con dedicación semiexclusiva cobra un básico de $40.000.



Por último, Cáceres Sforza reclamó que la UNER cumpla con la convocatoria a su paritaria específica y que reconozca a Sitradu como parte de la negociación. "Más allá de la negociación salarial nacional, hay cuestiones de nuestra Universidad que generan preocupación, como el impuesto a las Ganancias y nuestra obra social, que está desfinanciada", dijo.



A los paros de la Conadu Histórica vienen adhiriendo también docentes afiliados a su federación rival, la Conadu, que cuenta en Entre Ríos con AGDU (Asociación Gremial de Docentes Universitarios). Asociaciones de base como las de Córdoba y Rosario se han sumado a los paros, descontentos con los acuerdos firmados previamente en el año. AGDU, en cambio, se mantiene alineada a su central nacional y no convocó a la huelga de esta semana, aunque hay afiliados que vienen adhiriendo por su cuenta.



Por lo pronto, y luego de las medidas de fuerza de este jueves y viernes, la nueva oferta salarial será evaluada hasta el lunes por los respectivos congresos de las federaciones, que deberán responder al Gobierno el lunes.