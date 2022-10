Productores se manifestaron en el Puente de Victoria por la Ley de humedales

Un grupo de productores isleños junto a entidades rurales de la mesa de enlace se manifestaron en la cabecera del Puente Victoria-Rosario contra la Ley de humedales.Las entidades que integran la denominada mesa de enlace manifestaron su "preocupación generalizada" por Ley de humedales al considerar que "atenta" contra la actividad agropecuaria y el "desarrollo del país".En declaraciones radiales, Roberto Sotomayor, que vive y trabaja como productor agropecuario con su familia en las islas del delta entrerriano, dijo que "ninguna ley nueva va a terminar con los incendios intencionales", que hace falta más control y señaló que "detrás de las quemas parecen perseguirse objetivos políticos".Para los productores que cortaban el puente, hay "otro estofado": la generación de recursos por medio de la ley para repartir políticamente.Sotomayor señaló, además, que hay una "intención de poner a la ciudadanía en contra" del campo."Hoy parece ser que ser productor es una mala palabra. No les interesa escuchar nuestra verdad", sostuvo, y advirtió que justamente son los productores "los primeros cuidadores del humedal"."Estuve en el Congreso el jueves pasado y ahí vi los estofados que se cocinan, a la «ley Grosso» solo le importan el dinero para repartir. La ley es una caja política del oficialismo", acusó sobre la iniciativa del diputado del Frente de Todos, Leandro Grosso.Al ser consultado sobre el porqué de su rechazo al proyecto de ley de humedales que impulsa el diputado Leonardo Grosso (FdT), el productor explicó: "Porque las leyes están todas, no hay que modificar nada. Lo que hemos descubierto es que la ley que pretende el diputado Grosso es una ley leonina, llena de restricciones que no es favorable"."Hay tanto embarramiento (sic) en la ley que uno no sabe cómo va a trabajar. Cómo se entra una vaca, cómo se saca una vaca, si se pueden hacer terraplenes, si no se pueden", agregó.