Fuerte cruce entre las diputadas Varisco y Acosta por los dichos de Bullrich

Una tensa situación se produjo este miércoles en el comienzo de la sesión de los diputados provinciales entrerrianos. Las diputadas Lucía Varisco (UCR) y Ayelén Acosta (PRO) tuvieron un fuerte cruce en la sesión de este miércoles en el recinto de la cámara baja. El motivo fue el repudio de la dirigente radical a los dichos agraviantes de Patricia Bullrich contra el fallecido ex intendente Sergio Varisco y padre de la legisladora de la UCR.En el momento de los homenajes, la legisladora de la UCR, Lucía Varisco, tomó la palabra e hizo mención a que se sentía “incómoda” ya que un hombre sentado a su derecha, al que caracterizó “de pulover gris”, le sacaba insistentemente fotos a ella y a sus cosas.A continuación, Varisco se refirió al Golpe del 30 que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Al respecto, destacó su figura, honró su memoria y dijo que fue “perseguido y brutalmente atacado por una corporación judicial, política y mediática. Fue puesto preso injustamente en la isla Martín García”, recordó.“Al igual que en esa época, hoy vemos a personajes sin escrúpulos y con accionar repudiable, que atacan y buscan seguir haciendo daño. En estas horas, hemos visto nuevamente a la Presidenta del PRO (Patricia Bullrich) embistiendo otra vez contra la figura de mi padre (Sergio Varisco) y contra nuestro espacio político”, remarcó la diputada Varisco.“Patricia Bullrich no tiene ética ni moral para hablar de quien fuera un dirigente intachable que dos veces fue elegido intendente por la voluntad popular”, sostuvo y agregó que “a quien (por su padre), mediante maniobras delictivas y antidemocráticas, y utilizando todos los resortes del Estado, incluso el Poder Judicial. Con Rogelio Frigerio y Néstor Roncaglia, lograron sacar políticamente de la cancha a mi padre, con una causa armada y cuyo final sigue aún sin resolver. Mostraron una farsa, buscando quedarse con la Intendencia de Paraná. Buscaban que renunciemos para que asuma la viceintendenta del PRO de ese momento (Josefina Etienot)”, sostuvo.“Lo más grave, y lo hemos dicho muchas veces, es que con ese direccionamiento que hicieron de la causa, lograron desviar la verdadera investigación. Cuando en ese papelito aparecen cuatro nombres, en realidad esos cuatro nombres, al lado tienen una inicial y los verdaderos responsables de los delitos son esas personas que no fueron investigados. Se llenaron la boca hablando de la lucha contra el narcotráfico y en realidad, lo que hicieron fue ser cómplices de eso”, remarcó Lucía Varisco en el recinto de diputados.“Es decir, no solamente, inculparon a gente inocente, sino que los nombres que aparecían en los papelitos no fueron investigados (de la causa contra Varisco)”, dijo y agregó que “Bullrich miente descaradamente cuando dice que es severa con los propios: porque en ese papelito, había cuatro nombres que supuestamente, tres de ellos, era de la UCR y uno de los nombres, era el ex concejal del PRO, justamente, quien tuvo un tratamiento especial y hasta privilegiado. Los cuatro nombres deberían haber seguido la misma suerte”, afirmó.“Frente a estos personajes y sus políticas nefastas, nosotros levantamos los principios y los valores del radicalismo con nuestra tradición partidaria, nuestro compromiso pleno con las instituciones, la democracia y la buena política”, destacó Varisco al concluir su homenaje.Tras las palabras de Varisco, enseguida recogió el guante la diputada Ayelén Acosta (PRO), sostuvo que “tras las opiniones de la diputada propinante, sobre dirigentes de mi partido, porque entendemos que en cuanto encuentra oportunidad, no deja de responsabilizar a dirigentes como Bullrich, Frigerio y ahora, Roncaglia por la situación que ha pasado en Paraná”.Acosta afirmó que “entiendo que esto surge de la interpretación errónea de lo que dijo Bullrcih, esta semana, en un programa de TV (el programa de Mirtha Legrand)”, dijo la legisladora del PRO y sostuvo según su opinión que “la ex ministra, junto con el ex presidente, como Rogelio Frigerio, siempre dijeron que iban a poner a disposición de los organismos del Estado y de la Justicia, las pruebas que sean necesarias; y eso fue lo que hicieron, dejar que la Justicia actúe”, recordó Ayelén Acosta.“La realidad es que hay que tener coraje y jugársela, hay que enfrentar a los distintos sectores que a veces, normalizan o están acostumbrados a que por ser de un espacio político, no tienen que ser investigados”, dijo Acosta y agregó que “en ningún momento, se va en contra de una persona especial, se habla que hay que combatir el narcotráfico y que no importan los espacios políticos. Sobre eso, tenemos que estar seguros, quienes creemos que tenemos que hacer la diferencia en lo que es la política”, sostuvo.“En esta oportunidad le respondo a la diputada Varisco, porque hemos tenido respeto y yo entiendo su dolor como hija por la situación que se ha vivido en la ciudad de Paraná, pero la realidad es que yo también pertenezco al PRO. Fuimos juntas en una lista y somos parte de un mismo frente, por lo que le pido que replantee si este es el espacio donde ella se siente representada”, solicitó Acosta.Asimismo, la diputada del PRO reiteró que “ni Macri, ni Bullrich, ni Frigerio, fueron quienes condenaron al ex intendente, fue la Justicia. Y así debe ser, debe haber independencia de los poderes del Estado”.Acosta se refirió también respecto a las declaraciones sobre los supuestos privilegios que Lucía Varisco mencionó sobre el tratamiento judicial, “al ex concejal Emanuel Gainza. No estaría de acuerdo si eso hubiese sido así. La Justicia tiene que investigar”, dijo y le pidió a su par del Interbloque de Juntos por Entre Ríos que “cuando hable, haga referencia a las personas, no a los partidos porque ella (por Varisco), es parte del frente al que acusa. Si tiene pruebas que las lleve la Justicia y que ésta sea la que resuelva esta situación”, finalizó Ayelén Acosta.Tras la exposición de Ayelén Acosta, la diputada radical Lucía Varisco, volvió a tomar la palabra y replicó: “en cuanto a las pruebas, están en el expediente y de hecho, sería muy bueno que vean y revisen cómo están todos los dedos marcados, porque honestamente, están en la causa y nosotros hemos hecho todas las denuncias correspondientes y en la Justicia. Siempre hago la diferencia de la Justicia como valor y el Poder Judicial que está integrado por hombres y mujeres, algunos muy honestos y responsables y otros, no tanto que se dejan cooptar por la política, que es lo que yo denuncio y reclamo todo el tiempo”, expuso Varisco.“Estamos hablando de Patricia Bullrich a quien todos, ya conocemos por su pasado oscuro, sus panquequeadas y su actual discurso fascista. Una presidenta de un partido, elegida a dedo. ¿Creen que nos olvidamos de eso, que solo buscan poder?”, dijo al poner distancia y subrayó: “nosotros (por la UCR), tenemos identidad, historia, banderas y militancia. Por supuesto que pertenezco al bloque de la UCR. Lejos estamos de esos personajes y de sus seguidores que solo buscan un cargo en la política con discursos vacíos, marketing y con alineamientos que son pura especulación electoral”, sostuvo Varisco.“Lo curioso es que ocupan una banca desde hace años, no porque tengan pertenencia, arraigo y recorrido en esta provincia, sino justamente, porque entraron por la ventana, beneficiándose del apoyo, particularmente en Paraná, que la gente le dio a mi viejo (Sergio Varisco); o, acaso, ¿se creyeron su propia pantomima de que hacen política subiendo historias a las redes sociales y repitiendo guiones sin ningún tipo de conocimiento ni despliegue territorial. Creo que deberían mostrar más respeto al radicalismo y a su historia”, concluyó Lucía Varisco.Luego Stefanía Cora (PJ) pidió a las autoridades que hagan retirar a la persona que supuestamente, estaba hostigando a Lucía Varisco. Se trataba de Walter Klix, la pareja de la diputada Ayelén Acosta.Por su parte, Manuel Troncoso y Gustavo Cusinato, coincidieron en solicitar el uso “apropiado” de turno de los homenajes.