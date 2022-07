Para Agmer, “la convocatoria a paritaria no puede pasar de la semana próxima”

El gobierno provincial adelantará un 10 por ciento del aumento acordado en paritarias a docentes y estatales. El incremento será con los haberes de julio y se pagará por complementaria; el restante 6,16 se abonará con los haberes de agosto. Así fue comunicado por el ministro de Economía, Hugo Ballay, a los representantes de los gremios que fueron convocados este viernes.celebró el encuentro convocado por el ministerio de Economía “porque es importante que las organizaciones sindicales estén en un ámbito donde expresar el escenario de enorme complejidad respecto a lo que significa un salario docente en un contexto de semejante inflación”.En relación a la propuesta salarial del gobierno provincial, el gremialista indicó que “jubilados y activos, no más allá del 10 agosto, percibiremos ese 10%”. “El planteo de los sindicatos fue que necesitamos el 16.16% porque, con el proceso inflacionario, estamos atrás con los aumentos, lo que genera un deterioro mayor”, fundamentó.En ese sentido, aclaró que el incremento del 10% “se aplica directamente porque corresponde a un acuerdo firmado en marzo, que correspondía pagarlo con los haberes de agosto en septiembre”. “De ese 16.16%, el gobierno nos informó que, atendiendo a la situación de los trabajadores, harían el esfuerzo de abonar 10 puntos por planilla complementaria con los haberes de julio”, explicó el representante de la docencia entrerriana.Y agregó: “No es una cuestión que esté en debate, porque como ya estaba acordado, y como es mejor que cobrarlo todo en agosto, claramente, no hay impedimento legal para hacerlo”.Por su parte, la secretaria general de UDA, Mirta Raya, remarcó que, tras el encuentro con los representantes del Ejecutivo entrerriano, “la sensación es la de que no alcanza”. “Si bien fue plasmado en el acta paritaria, que volvíamos con un 21.21% para agosto, pero se están achicando y adelantando los tramos”, acotó y cuestionó: “Es caso cerrado porque fue impuesto desde agosto, no fue una consulta, sino que nos transmitieron una decisión que se tomó desde el gobierno provincial”.“Hubo disparada inflacionaria desde la última vez que nos reunimos y no nos convocaron para aggiornar el salario a la canasta básica, porque este aumento significa ir al supermercado, hacer algunas compritas mínimas que alcanzan para el día y nada más”, explicó Raya al puntualizar: “Nos interesa que el docente tenga un plato de comida todos los días y con estos aumentos, no vamos a llegar”.