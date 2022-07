Batakis: "Trabajaremos en un programa económico que brinde equilibrio fiscal"

Política Bordet participó de la asunción de Batakis y se reunió con Manzur en Casa Rosada

La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis dio detalles de lo que será su plan económico y cómo trabajará con la macro y la microeconomía.“Hablé con el Presidente, con Miguel Pesce y con Cristina”, dijo la funcionaria con relación a su primer día como titular del Palacio de Hacienda, porque “la visión de todos es importante”, indicó.Sobre el cuadro macro y microneconómico en el país, dijo: “Vivimos en una situación inédita a nivel mundial. Vivimos una inflación que se ha triplicado en el mundo y la Argentina no es ajena a eso. Nosotros hoy lo que queremos es empezar a corregir esas problemáticas” que afronta el país.“Hay situaciones algunas más complejas que otras, pero la realidad es que la Argentina fue el país que más creció el año pasado, generó puestos de trabajo, sigue generando puestos de trabajo, y eso demanda divisas y genera tensiones permanentes, y sobre esas tensiones permanentes tenemos que trabajar nosotros”, dijo.“Estoy convencida que los dólares que tiene Argentina, que las reservas que tiene Argentina, tienen que estar a disposición del crecimiento de la Argentina. Y uno en eso tiene que ser muy asertivo en cuanto dónde tiene que poner esos dólares”, dijo.Agregó que “en la Argentina estamos desacostumbrados a planificar, pero es necesaria, y esa planificación la tenemos que hacer también con los empresarios. Ellos tienen que saber interactuar con nosotros y ver cuáles son los programas anuales que tienen de remesas de utilidades, de necesidades de importaciones”.“Tenemos que planificar el uso de los dólares, de las reservas, para el bien de todos los argentinos; no es solamente una cuestión del mercado”, subrayó.Batakis señaló que “cuando venimos de una pandemia, de una guerra, de un endeudamiento de la gestión anterior, necesitamos ser muy eficientes y asertivos con los recursos que vamos a asignar a alguna disposición del sector público. Y esa eficiencia también tiene que ser con las provincias”.“En tiempos como fue la pandemia o en situación de guerra, uno tiene que poder utilizar el déficit fiscal como una política contracíclica. Cuando se retira el mercado, como cuando fue la pandemia, el Estado tiene que estar ahí, como cuando se hizo cargo de muchos de los salarios de los argentinos con los ATP”, afirmó la ministra, pero “no podemos vivir en déficit permanente”, aclaró.Con respecto a la inflación, señaló que “mi idea es arrancar mañana el diálogo con los empresarios” porque “Argentina tiene muchas causas para comenzar a atacar la inflación. Necesitamos un Estado que sea solvente y un programa económico que nos permita ponernos en un sendero de equilibrio fiscal”.Sin embargo, advirtió que “con todas las necesidades que tiene la gente, el Estado no tiene por qué tener superávit, porque lo tenemos que aplicar en la gente”.“El tipo de cambio está en un sendero de equilibrio”, dijo, añadiendo que “yo me siento cómoda con este tipo de cambio oficial”. En este sentido pidió “estar atentos a esto: que no haya ningún golpe de mercado nuevo y tratar de evitar toda las especulaciones que se dan habitualmente en el mercado financiero”.“La segmentación se mantiene”, dijo Batakis y agregó que “es necesario que aquellos que tienen capacidad de pago se hagan cargo por completo” del costo de las tarifas.Por otra parte, Batakis, afirmó que "mañana me comunicaré con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para analizar la situación, la marcha del acuerdo y ver cómo podemos seguir trabajando".Sobre quiénes formarán parte de su área, la ministra de Economía, dijo que “al equipo lo tengo que pulir con el presidente Alberto Fernández, lo tengo cerrado, pero lo estamos trabajando", dijo.