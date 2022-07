Bordet: “Ejecutamos obras que reactivan la economía y nos proyectan al futuro”

“Venimos cumpliendo con el compromiso que asumimos con nuestros vecinos y lo hacemos con responsabilidad junto al gobierno nacional y cada municipio cuidando los fondos públicos y dando respuestas”, expresó el mandatario.



En ese marco, señaló que firmó con Vialidad Nacional, un convenio “para una obra que es muy importante y que se suma a las que se vienen desarrollando en materia de accesos a la ciudad de Concordia: que es ir en doble vía desde la rotonda en El Martillo hasta ruta 14. Es algo que va a mejorar sensiblemente la transitabilidad en toda la zona", aseguró.



La firma se dio en el marco de la recorrida que realizó el mandatario por la obra que se realiza sobre la ruta 4. “Una obra magnífica y que viene con un muy buen grado de avance y que se suma también a lo que se viene realizando en Vuelta de Obligado en Osvaldo Magnasco con salida por la ruta 14”, indicó.



Apuntó que la obra "forma parte de un programa de acción de obra pública que se desarrolla en la ciudad de Concordia, no solo en materia vial, sino también en muchas obras de infraestructura como la Costanera Nebel y como las obras que está desarrollando Enohsa”, indicó y precisó que también firmaron una extensión en la red de agua: “Como obras que hacen a espacios públicos y esto genera empleo".



En ese marco, comentó que se ha duplicado la cantidad de obreros de la construcción en la provincia de Entre Ríos. “Se ha alcanzado una cifra que está por muy por encima de los niveles de pre pandemia largamente y que viene creciendo con más obras que se van a ir sumando".



"Estamos a punto de comenzar 300 viviendas en Concordia que se van a sumar a 100 que ya se están realizando”, adelantó y subrayó que esto “es producto de un esfuerzo compartido, entre el gobierno nacional que está apoyando fuertemente a las provincias. En este caso a la nuestra y a los municipios”.



Sobre la obra conocida como la Y Griega, informó que estará comenzando entre alrededor de 40 días. “Es una obra muy importante porque esto hace que se mejore todos los accesos” dijo y agregó que en “una ciudad como Concordia que viene teniendo un turismo cada vez más desarrollado, donde cada vez hay mayor afluencia turística tiene que tener buenos accesos”, dijo y destacó que también “es importante para los vecinos”



“Concordia es una ciudad que debe estar superando los 200.000 habitantes y tiene que tener obras de infraestructura que la proyecten para 30 o 40 años", indicó.



Acompañaron en la actividad el titular Vialidad Nacional distrito Entre Ríos Daniel Koch; la titular de Vialidad de la provincia, Alicia Benítez; el Secretario General UOCRA, Walter Doronzoro; el senador Armando Gay; y el presidente Cámara de Diputados Ángel Giano.



Por su parte, el titular del Enohsa, Enrique Cresto, precisó que "hay 50 frente de obras de Nación en la ciudad de Concordia" y subrayó que "eso reactiva muy fuerte la economía”.



En ese marco, detalló: “Son más de 2.000 puestos de trabajo entre las obras como está, como Vuelta Obligado, como el aeropuerto, como el relleno del campo El Abasto y Costanera Nebel y una enorme cantidad de obras en los diferentes barrios de la ciudad, planes de pavimentación”.



“Eso es la impronta de un gobierno Nacional con una gran impronta federal, donde Concordia y no solamente Concordia, sino todos los pueblos de la provincia son protagonistas", subrayó Cresto.



Comentó que cuando llegó a la intendencia en el 2015 de Concordia, “me di cuenta que el municipio puede hacer con herramientas propias el 10 por ciento de lo que uno se propone, y el otro 90 por ciento hay que gestionarla en provincia y nación”, dijo y agregó: “Por eso es que hemos tomado la definición de ser parte del gabinete Nacional para trabajar para todo el país con obras de agua y saneamiento; y también para gestionar la agenda del gobernador en Entre Ríos de empujar para que hoy como tiene hoy la provincia de Entre Ríos más de 500 obras del gobierno Nacional”.



Resaltó que la inversión en vialidad "es histórica". “Lo que se está haciendo hoy en vialidad no se hizo nunca en la historia de la provincia de Entre Ríos y lo que viene para adelante también”, valoró y apuntó que “eso es una impronta muy fuerte y un gran apoyo del gobernador que hoy Entre Ríos está siendo protagonista en este crecimiento de la Argentina”. Los convenios

En la oportunidad, Vialidad Nacional firmó un convenio marco con la Municipalidad de Concordia para la realización de la obra Mejoramiento de acceso sur a Concordia, avenida presidente Perón entre la avenida Rucci y la ruta nacional 14.

Esta obra se ejecutará en el marco del Programa de sostenimiento de la red troncal con aplicación en jurisdicciones locales.



Además, se rubricó el convenio con el Ente Nacional de Obras Públicas Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para la ampliación de la red de distribución de agua de los barrios Islas Malvinas, Camba Paso y Ex Alasino. Esta obra se desarrollará en el marco del Plan Argentina Hace. Obras en ejecución

Las obras de la ruta 4, en el acceso a la ciudad de Concordia desde la autovía 14, se llevan a cabo a través de un convenio con Vialidad Nacional. Los trabajos comprenden la repavimentación y ensanche de la ruta 4 y de avenida Presidente Illia, de acceso a la ciudad de Concordia, en el tramo autovía 14 y boulevard Yuquerí. Las tareas comenzaron en el mes de octubre del año pasado, tienen un plazo de 24 meses y un presupuesto actualizado de 968 millones de pesos. El avance actual es del orden del 54 por ciento y el financiamiento proviene de Vialidad Nacional.



También se lleva adelante el acceso a Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco (en la ciudad de Concordia), desde la autovía 14, en una extensión de 6,9 kilómetros. El tramo, iniciado en el mes de noviembre del año pasado, va desde la calle Vuelta de Obligado hasta la autovía. La obra cuenta con un presupuesto de 1.136 millones de pesos financiado por la provincia. El avance actual ronda el 50 por ciento.