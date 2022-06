Espacio “Compromiso” abrirá un local partidario en barrio Gaucho Rivero

El espacio político "Compromiso" abrirá su local partidario en el popular barrio Gaucho Rivero de Paraná. El acto será este jueves desde las 17 hs.



Según confirmaron, estará presente el diputado nacional Rogelio Frigerio, el ex diputado nacional Atilio Benedetti y la diputada nacional Gabriela Lena.



Ricardo Gutiérrez, referente del sector, dijo que esta apertura "responde a la necesidad de contar con un espacio de debate y charla con los vecinos”.



"La ciudad sigue después de los bulevares y lamentablemente hoy vemos que existen vecinos de primera para la comuna y el gobierno provincial, mientras hay quienes no tienen la posibilidad de contar con los servicios básicos. De allí que queremos visibilizar las necesidades de los barrios de la cuidad", señaló.



Gutiérrez destacó la presencia de Rogelio Frigerio quien “decididamente respondió positivamente a nuestra invitación, a sabiendas de que desde nuestro grupo estamos trabajando fuertemente en la elaboración de una propuesta política en común y que apunta precisamente a gestionar en pos de modificar esta triste realidad que les toca vivir a muchos entrerrianos y paranaenses en particular".