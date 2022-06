Día del empleado estatal: para qué áreas será no laborable en la provincia

Carina Domínguez desde UPCN.

“El día del trabajador estatal es reconocido en la provincia a través del decreto 216, del año 2003. Se establece que para las actividades normales que se llevan adelante en la administración pública, ese día no se presta servicio, salvo las esenciales como salud, Copnaf, comedores. El resto de las áreas administrativas se va a plegar a este día no laborable por el día del Empleado Público”, recordó aRecordó que el sector educativo no es alcanzado por esta jornada no laborable. “Tienen su día en otra fecha”, dijo.En otro orden “los trabajadores necesitamos algunos cambios que hay que resolver, como por ejemplo la carrera administrativa que es una materia pendiente. Tenemos que pedir al gobierno provincial que ponga énfasis sobre este tema”.