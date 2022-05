Rogel: "radicalismo nacional, en unidad, propone conquistar el poder"

El dirigente radical, Fabián Rogel, comentó que "asistí a la Convención Nacional de mi partido, la Unión Cívica Radical, que se realizó en la ciudad de La Plata"."La Convención, que hace dos años, lamentablemente no se reunía, finalmente se constituyó con una lista de unidad y donde existieron resoluciones acorde a los tiempos que vivimos y decisiones de integración política de los nuevos actores que deben ser tenidos en consideración en todas las decisiones y propuestas que adopte el radicalismo para la vida nacional", remarcó.La Convención "aprobó un documento amplio, donde además de analizar el momento que se vive, se decidió como punto saliente competir con una fórmula presidencial de extracción radical; se resolvió sobre la continuidad del radicalismo en Cambiemos; se decidió que a más tardar para el 31 de diciembre deberá estar aprobada una propuesta de gobierno (a diferencia de lo que ocurrió en Gualeguaychú) y se decidió también la posibilidad de ampliar la construcción que actualmente ha tenido Cambiemos, con aquellos partidos políticos afines y que tengan coincidencia con nuestra propuesta"."Entre otras cuestiones que demuestran el aggiornamiento del radicalismo estuvo la moción de los pueblos originarios de ser incorporados en todos los aspectos vinculados a las representaciones partidarias y electivas, en un futuro gobierno. Y también se resolvió, en igual sentido, la incorporación de los colectivos LGTB", agregó."En lo personal, me sentí muy a gusto por encontrarme, después de bastante tiempo, con dirigentes, amigos, ex diputados nacionales, ex senadores nacionales y actuales diputados y senadores nacionales, con quienes he cosechado una amistad y un respeto en el profundo pensamiento histórico de la Unión Cívica Radical. Prueba de ello son las fotos que acompañan esta crónica", finalizó.