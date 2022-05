Bordet inauguró obras de gas y de saneamiento en el norte entrerriano

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El gobernador Gustavo Bordet estuvo en Federal, donde inauguró obras de gas y saneamiento, y firmó el contrato para el nuevo edificio de la escuela secundaria. Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente de Federal, Gerardo Chapino, firmó este jueves en esa ciudad del norte entrerriano el contrato para dar inicio a la construcción del edificio de la escuela secundaria Nº 11, por más 212 millones de pesos, y un convenio para la ejecución de obras de pavimento en la ciudad.



También dejó oficialmente inaugurada la obra de sistematización de Cañada de Los Tigres, que demandó 30,6 millones de pesos, y la ampliación de la red de gas natural por 72 millones, que se extenderá con una inversión de otros 35 millones de pesos.

Asimismo, anunció la licitación de 48 viviendas, que se ejecutarán a través del IAPV, por 280 millones de pesos, entregó aportes y visitó la obra de la escuela N° 13 Julio Quirós que se está construyendo integralmente con una inversión hasta el momento de más de 40 millones de pesos.



“Me comprometo a seguir trabajando de esta manera con todos ustedes, y priorizando que las obras son para los vecinos. Para eso estamos acá y seguiremos viniendo todas las veces que sean necesarias”, sostuvo el mandatario en una intensa jornada de trabajo en el norte entrerriano.



El gobernador Gustavo Bordet dijo "estar muy contento de visitar nuevamente en Federal para inaugurar algunas obras como la de Cañada de los Tigres que fue una de las obras definidas como estratégicas para la ciudad. Hoy se pudo terminar y se hizo en el marco de un gobierno nacional que entonces no generaba los recursos suficientes por lo cual se afrontó el 100 por ciento con fondos provinciales". Detalló además que se inauguró una obra de gas y, así, "automáticamente generar un anticipo de un 40 por ciento más de la obra para llegar varios barrios más de la ciudad".



Dicho esto, Bordet afirmó que, "al igual que cuando se va a cualquier localidad, no se viene por un hecho puntual para estas inauguraciones o firmar dos obras como las que están comenzando del pavimento y de la escuela. Si no que tiene que ver con generar acciones de gobierno porque todo es dinámico y sé que hay nuevos pedido. Debe ser así porque se empieza y termina, y se continúa con nuevas obras, y el hecho de poder estar en el territorio es estar, recorrer y comprometerme con obras nuevas".



En ese marco, el mandatario habló de la Escuela N° 11: "Estuve hace unos años atrás y vimos que necesitaban un edificio nuevo. Estaba hecho el proyecto y avanzamos rápidamente. Hoy estamos empezando la obra fruto de haber venido. Tal vez si a este hecho me lo hubieran comentado Gerardo o Nancy en mi despacho, uno no ve y no dimensiona como cuando uno viene, habla con el personal directivo, los docentes y los gurises y las gurisas. Entonces ahí uno se entusiasma y se interioriza en la obra".



En esa misma línea, mencionó que "resta la escuela N° 9 y me comprometo públicamente a realizar la escuela secundaria de la misma manera que se hizo con la escuela integrada y la N° 11. Son los compromisos que asumimos", remarcó.



Recordó otras gestiones y mencionó asfaltado de la avenida que es una obra muy necesaria para mejorar la transitabilidad. "Recibir pedidos son desafíos que uno asume. He sido intendente y sé de la importancia que tienen", acotó. También habló de obras en el departamento Federal al decir "que ya están para inaugurar las viviendas en Cimarrón y ya hice el compromiso de recorrer el departamento. Estaremos también por Conscripto Bernardi asumiendo otros compromisos", apuntó.



Luego se refirió a "inauguraciones hechas hace poco en el departamento fruto de las gestiones de la senadora Nancy Miranda de 80 millones de pesos para ripio y poder afirmar todos los caminos. Tengo un compromiso que no cejaré hasta cumplirlo de hacer el puente Paso Birrinchín y el enripiado por la ruta N°5. Se lo planteé a la administradora provincial de Vialidad que esa obra hay que hacerla porque todos ustedes conocen la importancia que tienen para comunicar los departamentos La Paz con Federal y no tener que dar toda la vuelta”, especificó tras mencionar “otro tipo de acciones que tiene que ver con la producción y créditos para productores”. Selva de Montiel

“El gran desafío es hacer el tercer parque nacional de la provincia, el de la Selva Montiel, que viene adelantado, tiene todo el apoyo del gobierno provincial y en pocos meses podremos llevarlo adelante. Me comprometo a seguir trabajando de esta manera con todos ustedes, y priorizando que las obras son para los vecinos, para eso estamos acá y seguiremos viniendo todas las veces que sean necesarias a Federal porque hay buena gente y amigos, y a donde a uno lo tratan bien, siempre vuelve", concluyó.



Acompañaron al mandatario la senadora provincial Nancy Miranda; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; las secretarias de Planeamiento, Eugenia Mayr, y de Energía, Silvina Guerra; el titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte, y el secretario de Economía Social, Luis Precerutti, entre otras autoridades. Respuestas y compromiso

El intendente Chapino señaló que "hemos sido elegidos para dar respuesta a una comunidad y es lo que en estos seis años hemos hecho. Encontrar este marco de amistad, haber logrado este compromiso entre provincia y municipio, y tener las respuestas en nuestra localidad, habla a las claras de que nuestro gobernador, la vicegobernadora y los funcionarios tienen un compromiso para con el departamento Federal".



Luego agradeció al gobierno: "Sabemos que a veces somos demasiado insistentes, pero es el modo en el que logramos que salgan las cosas para nuestra comunidad. De eso se trata, de poder gestionar para cada una de nuestras comunidades”.



A su turno, la senadora provincial Nancy Miranda destacó las obras en las escuelas del departamento y en la residencia del Copnaf que "hoy son una realidad". Además agradeció al gobernador "por su compromiso" y el acompañamiento que siempre han tenido en el departamento.



Particularmente, destacó el compromiso "que ha tenido este gobernador con las pequeñas localidades. Somos 17 departamentos, sabemos que los que son más grandes generalmente tienen mejores resultados, pero no ha sido así con este gobernador; y eso lo quiero agradecer", finalizó. Obras La obra de gas natural inaugurada corresponde a la Etapa 1 de la ampliación de red que demandó 72 millones de pesos, y beneficia a 600 familias.



La obra, con un tendido de 9.353,60 metros, permitió la provisión, instalación y puesta en servicio de una ampliación de la red de distribución de gas natural. También se autorizó la ampliación de la misma, que consiste en la colocación de 5.360 metros de cañería, con un presupuesto de 35.313.744 pesos.



El mandatario firmó el convenio con el intendente para la pavimentación urbana en Federal con un presupuesto 65,3 millones de pesos, para el cual la provincia aporta el 90 por ciento de ese monto.



También se entregaron aportes por 4.595.000 pesos y herramientas a emprendedores locales en el marco de programa Banco de Herramientas. Asimismo, se otorgaron aportes al municipio de Federal y a la comuna de El Cimarrón, y a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la cabecera departamental.



Tras el acto, el mandatario visitó la nueva sede de la Coordinación Departamental del Copnaf y parte de la residencia socioeducativa que depende de este organismo, y recorrió la obra de sistematización de la Cañada de los Tigres que demandó una inversión superior a 60 millones de pesos y se beneficiarán alrededor de 1700 familias. Edificio escolar

La obra del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 11 cuenta con un presupuesto 212.267.729,59 pesos y un plazo de ejecución es de 365 días corridos.



El proyecto prevé la construcción de seis aulas, un taller de informática, un laboratorio, un salón de usos múltiples, áreas de gobierno, cocina y baños. Tendrá también un playón polideportivo, un depósito y espacios para la cooperadora escolar y el centro de estudiantes. Los espacios se organizarán en dos plantas y el SUM estará apartado, lo que permitirá un acceso interno y otro desde el exterior, con el propósito de permitir el uso comunitario del mismo, pero sin interferir con las actividades escolares. Cañada Los Tigres

Los trabajos de Sistematización Cañada Los Tigres en Federal, ya finalizados, se enmarcan en el plan de defensa contra inundaciones que lleva a cabo el gobierno provincial.



“La finalización de la obra que se llevó adelante en la ciudad de Federal es la muestra concreta del trabajo y compromiso que tiene el gobernador Bordet con los entrerrianos y entrerrianas”, afirmó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.



Se trata de una obra estructural con financiamiento provincial que contempla soluciones ante las inclemencias climáticas, brindando seguridad a las comunidades y vecinos que habitan en cercanías de los ríos y arroyos. La cuenca del arroyo es predominantemente urbana, atravesando una importante porción de la ciudad que ante los excesos pluviales quedaba expuesta a los desbordes del cauce.



Las tareas contemplaron la canalización y el revestimiento en hormigón armado del curso del arroyo desde su desembocadura en calle Lavalle hasta aguas abajo en ruta 127.



Asimismo, se reemplazaron las alcantarillas existentes que se encuentran a una altura no adecuada por alcantarillas con luz suficiente para reducir la obstrucción del escurrimiento del agua.



A ambos lados de la cañada se dejaron 15 metros sin construir a fin de proyectar una calle que funcione a modo de barrera física de la urbanización.