Milei eliminaría el Ministerio de la Mujer: "No pediré perdón por tener pene"

El diputado nacional Javier Milei advirtió que en el caso de llegar a la presidencia en 2023, tomará varias medidas radicales en su gobierno. De este modo avisó que eliminará el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, uno de los puntales de la gestión del presidente Alberto Fernández. "No voy a pedir perdón por tener pene", afirmó el economista libertario.



Las declaraciones de Milei tuvieron lugar durante la presentación de su libro “El camino del libertario”, en la Feria del Libro este sábado. Allí armó un panel junto a la conductora Viviana Canosa, con quien mantuvo un ida y vuelta hablando de varios temas como feminismo, la Presidencia en 2023 y la economía del país.



En el encuentro que arrancó anoche cerca de las 21, el diputado de Libertad Avanza adelantó que si es presidente eliminará el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. "No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pierde pista, porque la única igualdad es ante la ley", aseguró ante el auditorio.



Tras el debate que se generó al conocerse que usa chaleco antibalas en cada presentación pública, Milei destacó el rol que cumple su hermana y remarcó que su crecimiento político está “respaldado en la juventud” y denunció que le "voltearon" un acto en La Matanza hace pocas semanas.



Sobre las próximas elecciones, el diputado libertario aseguró que está armando una estructura a nivel nacional para que no le "roben" los votos. Y se animó a dar un pronóstico para el escenario electoral 2023: "Si entramos en la segunda vuelta, ustedes van a decir en la conferencia del futuro presidente de la Argentina", expresó.



Durante la presentación, hubo abucheos para el presidente Alberto Fernández, cuando Canosa recordó la irrupción de Milei durante la pandemia. En el cierre, hizo una reflexión en tono futbolero: "La batalla cultural es importantísima pero no hay que descuidar la batalla política. Será muy linda la hinchada de Boca, que hoy eliminó a Racing, el equipo de ese señor (en referencia a Máximo Kirchner). Pero me di cuenta que cuando yo iba a la cancha, los goles los hacía Palermo o Messi. Te tenés que poner los cortos, los botines y salir a patear, porque si no los políticos de porquería, ladrones, se los van a llevar puesto", concluyó.