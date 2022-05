Parlamentarios buscan avanzar en traslado de la capital del país al interior

El encuentro se desarrolla en la Legislatura salteña y coincidieron en la necesidad de avanzar en la posibilidad de trasladar la Capital del país.



"Hoy, este Parlamento del NOA tiene la voluntad política de avanzar en el traslado de la Capital de la República Argentina, que no sea más en un lugar que no produce nada, como lo es la Ciudad de Buenos Aires, donde solo se prestan servicios, y pase al interior profundo, donde está la producción, al Norte", expresó la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López.



López asumió este viernes, luego de ser elegida por unanimidad, como presidenta del Parlamento del NOA que estaba en manos de su par salteño, Antonio Marocco, mientras que el vicepresidente es el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; y el vicepresidente 1º resultó el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim.



Para fortalecer este trabajo y avanzar aún más en la integración regional, la vicegobernadora propuso también incorporar al trabajo parlamentario a las provincias del NEA, Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, con el fin de crear un organismo legislativo del Norte Grande.



La apertura de la reunión plenaria, que se realizó en la Legislatura salteña y que contó con la participación de más de 70 parlamentarios de las distintas provincias del NOA, estuvo a cargo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien aseguró que "es un momento histórico, para que las provincias reclamemos juntas lo que nos corresponde".



Sáenz recordó el trabajo que realizan en conjunto los diez gobernadores del Norte Grande y exhortó a que "desde acá, donde comienza la Patria, luchemos para que haya una verdadera mirada federal".



"Hay muchas cosas que discutir, que pedir y que exigir. Muchos dirigentes nacionales se rasgan las vestiduras hablando de federalismo, pero a la hora de los hechos, no lo practican", dijo Sáenz.



En tanto, las autoridades del Parlamento expusieron los principales tópicos incluidos en la agenda, entre los que se destacan proyectos sobre producción, minería, tarifas eléctricas y el costo del transporte en la región.



En este marco, se comprometieron a trabajar para el traslado de la Capital de la República Argentina al interior del país.



"El futuro que soñamos, para ser posible, reclama audacia. Esa que propuso Manuel Belgrano durante el proceso de independencia y, más acá en el tiempo, el presidente Raúl Alfonsín durante la recuperación de la democracia: ¿Por qué no pensar que es posible una nueva Capital institucional, política y administrativa en el interior del país?", planteó Marocco durante el acto de apertura.



Los vicegobernadores coincidieron en resaltar como tercera postura política importante, la decisión de acompañar la resolución firmada por 17 gobernadores del país en la que expresan su preocupación por la injerencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el reclamo judicial que hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el traspaso de recursos coparticipables.



"La Corte debería ampliar su mirada hacia el interior profundo del país: tanto desde sus resoluciones como desde su integración", dijo Marocco.



Del encuentro participó también la presidenta del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, quien felicitó a la presidenta electa y destacó al Parlamento del NOA como una "institución modelo del país en materia de integración regional y trabajo por el federalismo".



Participaron además el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; el de Tucumán, Sergio Mansilla; el vicepresidente 2º de la Cámara de Diputados de Jujuy, Pedro Belizán; y el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban Amat Lacroix.



Télam.