Gainza con Frigerio: “El trabajo es lo único que puede sacar el país adelante”

Gainza comenzó afirmando “En este día quiero saludar y felicitar a los que trabajan, a los que no tienen empleo y lo están buscando, y también a aquellos que arriesgando e invirtiendo, dan trabajo y generan oportunidades en nuestra ciudad. El trabajo, el esfuerzo y el mérito son valores que hicieron grande a este país y tenemos que recuperarlos.”“Desde el Estado tenemos que ayudar y sacarle trabas al que invierte, facilitar los procesos, suprimir impuestos y dar créditos para fomentar el desarrollo; no hay otro camino para que Paraná pueda crecer y generar puestos de trabajo de calidad” aseguró el Ex Concejal de Paraná.Por su parte el Diputado Nacional, Rogelio Frigerio destacó “es un momento para estar cerca de cada uno de los entrerrianos, de decirles que estamos convencidos de que Entre Ríos puede volver a ser una provincia de desarrollo, de crecimiento y de trabajo. Por eso es tan importante que en un día como hoy defendamos la importancia del empleo y la dignidad que genera el trabajo.”“Voy a seguir recorriendo cada rincón de Entre Ríos, sumando todos los días a los vecinos con los que compartimos los valores que enseñaron nuestros abuelos; con educación, con trabajo y con oportunidades vamos a recuperar el orgullo de nuestra provincia” sentenció Frigerio.Del encuentro participaron 800 personas y estuvieron presentes el Presidente del Bloque de PRO en Diputados, Esteban Vitor, el Intendente de San Benito, Exequiel Donda, la Ex Diputada Provincial, María Alejandra Viola, los Concejales, Walter Rolandelli, Francisco Avero, Maximiliano Paulin y dirigentes de las 18 seccionales de Paraná.