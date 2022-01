Gobernadores destacaron la importancia del acuerdo del gobierno con el FMI

Los mandatarios destacaron de esta manera el anuncio realizado por el presidente esta mañana, quien en un mensaje grabado difundido desde la residencia de Olivos reveló que se llegó a un acuerdo con el FMI que, dijo, "no nos condiciona" como país y remarcó que "cada uno deberá tener que rendir cuentas ante la historia".Más tarde, el jefe de gabinete, Juan Manzur y el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicaron los detalles del acuerdo en el Palacio de Hacienda.En torno al acuerdo,, aseguró que el entendimiento alcanzado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) "evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato" y pidió a la oposición "que colabore y se haga cargo del desastre que dejó"."El gobierno de Macri contrajo la deuda más grande de la historia del FMI, a devolver en sólo 5 años", escribió el gobernador en su cuenta de la red social Twitter y agregó que "en estos 2 años ya se pagaron US$ 6.400 millones; en los próximos 2 meses vencen US$4.000 millones más y en los próximos 2 años, otros US$43.000 millones".El mandatario bonaerense calificó esa deuda como "impagable" e "imperdonable".En ese marco, destacó que el presidente Alberto Fernández "anunció hoy que el FMI refinanciará esos vencimientos, lo que evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato".Kicillof pidió a la oposición que "colabore y se haga cargo del desastre que dejó a su paso"., reconoció la "gestión del presidente Alberto Fernández y su equipo" en las gestiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda y destacó que se llegó a un acuerdo "que nos permite crecer y continuar la reactivación de la economía"."Celebro la ardua gestión del presidente Alberto Fernández y su equipo de trabajo haciendo respetar nuestra decisión soberana y dando previsibilidad al país", dijo el gobernador desde su cuenta personal de Twitter., marcó la necesidad de un acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) "sin ajustes" y destacó la importancia de "instaurar el diálogo" entre los distintos partidos políticos para avanzar hacia el "bienestar" de los argentinos."Para salir de la situación de incertidumbre y mirar hacia el futuro es necesario un acuerdo, sin ajustes. Es fundamental instaurar el diálogo para superar las diferencias partidarias y avanzar en una agenda de desarrollo para el bienestar de las y los argentinos", escribió la gobernadora Carreras en Twitter.Asimismo,, celebró "el entendimiento" entre Argentina y el FMI, al destacar que el acuerdo por el pago de la deuda externa brinda "previsibilidad y certidumbre" al país."Celebro el entendimiento arribado entre el Gobierno nacional y el FMI, fruto del dialogo constructivo. El mismo brinda previsibilidad y certidumbre. Es muy importante honrar las deudas soberanas para llevar a la Argentina a un camino de desarrollo sostenible", escribió Sáenz en su cuenta de Twitter.Desde la oposición, en tanto,, destacó como "un primer paso positivo" al principio de acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI por la renegociación de la deuda, al señalar que "es una buena noticia para el país".El mandatario y presidente de la UCR nacional dijo que el entendimiento del gobierno con el FMI "es una buena noticia para el país" y sostuvo que "es un primer paso positivo, ya que el default hubiera sido negativo para nuestra economía".Morales fue uno de los gobernadores de la oposición que admitió la magnitud de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y envió a un funcionario de su gobierno a la reunión realizada a principios de enero con el ministro de Economía, Martín Guzmán, donde se analizaron los avances en a negociación con el organismo internacional., también ponderó el acuerdo y resaltó la importancia de honrar las obligaciones "sin renunciar a la Argentina justa"."Los compromisos anteriormente asumidos nunca deben frenar el desarrollo de los pueblos. Celebramos el anuncio del presidente Fernández sobre un acuerdo con el FMI", escribió Uñac en su cuenta de Twitter.En esa misma línea,, expresó "todo su apoyo" al presidente por la renegociación de la deuda, al sostener que "permitirá potenciar las políticas sociales inclusivas que garantizan la justicia social"."Este acuerdo permitirá potenciar las políticas sociales inclusivas que garantizan la justicia social y no tendrá cambio de fórmula previsional, ni flexibilización laboral ni despidos estatales", escribió el gobernador en su cuenta de Twitter., felicitó al presidente y al ministro de Economía por "el acuerdo alcanzado con el FMI, al que calificó de "razonable":"Es un acuerdo razonable que nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones, pero no se relega el crecimiento de la Argentina", señaló en Twitter., también expresó sus felicitaciones al presidente y al ministro por su "gran trabajo" al alcanzar un acuerdo con el FMI y consideró que se trata de un entendimiento que "permite cumplir con los compromisos asumidos".En ese sentido, Perotti resaltó que el primero de los compromisos "es con los argentinos, la producción, el trabajo, la innovación y el crecimiento".El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió al acuerdo con el FMI por la renegociación de la deuda y destacó que "no significará un costo social para el país"."Se llegó a un acuerdo que no va a perjudicar a los argentinos", dijo Jaldo durante un recorrido por la planta transformadora de energía que se construye en el municipio de Los Nogales.El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, valoró que el acuerdo "no condiciona sino que acompaña este proceso incipiente de crecimiento del país".Por su parte,, escribió en su cuenta de la misma red social: "Celebro el acuerdo conseguido por @alferdez para permitir el crecimiento y continuar la reactivación económica" y pidió: "Sigamos trabajando para que se respeten nuestras decisiones soberanas dando previsibilidad y evitando que la deuda que dejó el gobierno de Macri lastre el desarrollo".El, manifestó que el entendimiento alcanzado hoy "es una buena noticia para el país y la generación de confianza que va a permitir el crecimiento nacional" y expresó que "en Chubut reestructuramos nuestra deuda y sabemos que este es un inicio optimista para el futuro del país y la provincia".En tanto,, sostuvo que el acuerdo con el FMI "es una buena noticia" porque "Argentina sale del default inevitable en el que quedó desde el día en que se contrajo una deuda en condiciones impagables, a lo que se sumó la fuga de los dólares ingresados" y remarcó que acordar un entendimiento "sin los ajustes ni las reformas a las que estábamos atados desde un principio" significa "un paso positivo y fundamental para salir de este problema, promoviendo la recuperación económica, el desarrollo y la inversión".En ese sentido, señaló que "se trata de un camino totalmente diferente al que llevó a la Argentina a su derrumbe económico en el año 2018, cuando quedaba fuera del acceso al crédito en el mundo, sin dólares en sus reservas y con ninguna posibilidad de afrontar sus obligaciones.Expresó en ese sentido que hoy "nuestro país empieza a generar condiciones para revertir esa situación, y lo debemos lograr entre todos los argentinos, con responsabilidad y fe en nuestra fuerzas y capacidades, más allá de cualquier diferencia o interés subalterno".Por su parte,, destacó que "siempre es importante honrar los acuerdos" y remarcó que "evitar caer en default es auspicioso para el país, como también que hoy hayan depositado la cuota Nro. 10 de Portezuelo Del Viento"., también celebró en un tuit el entendimiento logrado por el Gobierno y manifestó que "todo el equipo de gobierno de la provincia de Misiones felicita y se congratula con Alberto Fernández por lograr este importante acuerdo que contribuye a tener un país en marcha y previsible" y manifestó: "Anhelamos que todo esto profundice el federalismo con políticas activas y reales para todos los argentinos y en particular para los misioneros".Por su parte, e, señaló que "el acuerdo alcanzado hoy permitirá dar previsibilidad" y dijo que se trata de "una de las herramientas fundamentales a la hora de generar inversiones para impulsar la senda positiva del desarrollo económico, social y laboral"., escribió en su cuenta de la red social: "Diálogo para el acuerdo. Confianza para recuperarnos. Mucho trabajo e inversión para seguir creciendo. No había alternativas, pero sí hay esperanza" y manifestó que "Comienza una nueva etapa. Estaremos acompañando en esta responsabilidad histórica que nos toca"."Una nación que crece es una nación que puede cumplir con sus compromisos. Argentina puede levantarse con el trabajo de todas y todos", aseguró y destacó que "este gobierno asume la responsabilidad de tomar los errores que se cometieron en el pasado para convertirlos en una oportunidad y en un futuro"., consideró que "#Argentina haya llegado a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para la reestructuración de la deuda publica es una buena noticia", porque "solo vamos a retomar un camino de crecimiento y desarrollo si nos acercamos al mundo y honramos nuestros compromisos"."Ahora el Congreso de la Nación, como sostuvimos, deberá debatir sus condiciones, aunque no se trata sólo de acordar con el FMI: el Gobierno debe asegurar un plan económico para bajar la inflación y generar empleo privado para reducir la pobreza", agregó el gobernador radical en la misma red social y manifestó: "Todo mi apoyo si ese es el rumbo".