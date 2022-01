Sequía: “Tendremos que trabajar en conjunto”, dijeron productores

Este miércoles el gobernador Gustavo Bordet encabezó la reunión con representantes de la Mesa de Enlace, organismos y universidades, ante la crítica situación que vive el sector productivo por la sequía.En el encuentro, se propusieron herramientas crediticias para recomponer el capital de trabajo de los productores afectados y la devolución de los saldos técnicos de IVA provenientes de los derechos a las exportaciones., Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, contó que “aprovechamos la presencia del gobernador Bordet para plantear las necesidades de ver cómo recomponemos el capital de trabajo y los pasivos que le van a quedar a los productores, teniendo en cuenta la difícil situación climática que afecta a la provincia de Entre Ríos”.“De primera mano hablamos sobre la necesidad de buscar canales de financiamiento, no solamente los formales (que serían los bancos Nación y Entre Ríos), sino también los no formales y también buscar financiamiento de ANR (Anticipo No Reintegrable) para los productores muy chiquitos que no están bancarizados”.En este sentido, el dirigente rural explicó que “muchos productores no pueden acceder al sistema crediticio formal, nos pasó en emergencias anteriores y esta situación fue planteada al Gobernador, que lo entendió; y tendremos que trabajar en conjunto. Sabemos que las arcas del Estado provincial no son muy grandes y tendremos que buscar financiamiento que venga de Nación”.“Se debe articular todo lo que sea posible para paliar esta situación donde no sólo la agricultura ha sido perjudicada, particularmente el maíz, sino también la ganadería y la lechería”, remarcó Guía.Sobre la declaración de emergencia y/o desastre, indicó que “si las pérdidas superan el 80 por ciento, se considera que el productor entra en la categoría de desastre y menos de ese porcentaje, es emergencia. Una vez que se presenten estos certificados vamos a tener cuantificado cuántos productores son los afectados”, dijo Guía y dio cuenta que “casi en su totalidad, el maíz de la provincia, está en una condición muy desastrosa”. También la parte de pasturas naturales e implantadas, está afectada ante la falta de lluvias.Por otra parte, y al hacer referencia a las precipitaciones que registraron en los últimos días, señaló que “recompuso un poco los arroyos y aguadas en algunos lugares. De ahora en adelante hay que evaluar qué pasa con el cultivo de soja y cuáles son las perdidas”.Finalmente, Guía puntualizó que, a partir de la publicación del decreto de emergencia, el productor tiene 60 días para presentar los papeles, pero “seguramente habrá una prórroga”.