Fernández en la UIA, prometió cuidar la industria y anunció plan productivo 2030

El presidente Alberto Fernández cerró en la noche de este jueves, la 27º Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) con un mensaje a los industriales en el cual pidió "no recaer en visiones anti-industriales, ni en aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen a la industria nacional", en alusión a las políticas públicas implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri. Asimismo, adelantó que en los próximos días firmará un decreto para el plan productivo 2030.



El jefe de Estado dijo presente en el predio de Parque Norte durante el evento denominado “Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo”. Acompañado de los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y del Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Shale, el mandatario hizo un repaso de las principales cifras del sector y su evolución respecto a los años de prepandemia.



"No podemos dejar de observar que entre 2016 y 2019 fuimos uno de los países que más capacidades industriales perdió", dijo, en alusión a la gestión de Juntos por el Cambio, cuando "sufrimos una caída del 17% de la capacidad por habitante". "Después el mundo atravesó un momento excepcional", expresó respecto a la pandemia, la cual comenzó a impactar en Argentina apenas cuatro meses después de su llegada al Gobierno. "En ese momento y hasta muy avanzado a este año, nuestra principal tarea fue generar la asistencia productiva, social, regional", explicó.



Siguiendo esa línea, destacó la importancia de distintas políticas públicas como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y distintos mecanismos de contención para empresas y ciudadanos ante las restricciones producto del SARS-CoV2.



"A pesar de un escenario tan adverso, la Argentina está atravesando un claro proceso de recuperación económica", enfatizó y agregó que "los daños generados por la caída del PBI en 2020 ya se superaran con el crecimiento que vivimos. A inicio del año próximo, la actividad industria habrá recuperado lo que se perdió desde el inicio de las crisis del 2018 y 2019". De acuerdo a cifras oficiales, el gobierno espera un crecimiento de la actividad económica cercano al 10%, superando la caída del 2020.



Si bien valoró la recuperación que está atravesando el país, también hizo foco en que "el desarrollo debe llegar a todos, no debe concentrarse en algunos". Según consideró, es necesario "un crecimiento con inclusión que pongan fin a la cultura del descarte" y remarcó que desde el Gobierno se encuentran trabajando en esa tarea, que también debe incluir al sector privado. "Tiene que ser un crecimiento justo y reparador, que enfrente a la pobreza y ponga fin al hambre que padecen millones de nuestros hermanos", manifestó.



Participan también del panel de conclusión, el titular de la central empresaria, Daniel Funes de Rioja; el responsable de la 27° Conferencia Industrial, Luis Tendlarz, y la presidenta Joven de ese encuentro, María Furtado.



Durante la primera jornada del evento, el Jefe de Gabinete dijo a los empresarios sobre el acuerdo con el Fondo: "Queremos pagar, lo único que pedimos es una condición: que nos dejen crecer".



El funcionario, que fue recibido por el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo que "la deuda fue irresponsable, pero ya está, no vamos a llorar sobre la leche derramada".



"Hay que solucionarlo y lo vamos a hacer. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, queremos resolver este problema y queremos pagar. La Argentina quiere pagar. Lo único que pedimos es una condición, que nos dejen crecer para poder pagar", señaló.



En la Conferencia Industrial, Manzur dijo no tener dudas de que "vamos a llegar a un acuerdo -con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- y va a ser el mejor acuerdo posible para el pueblo argentino".



Reconoció que existen "dificultades", pero dijo que están "absolutamente convencidos de la potencialidad que tiene el país".



Por su parte el canciller Santiago Cafiero afirmó que el crecimiento y recuperación que muestra la economía argentina "no puede ser interrumpido por un mal acuerdo con el Fondo" Monetario Internacional, al afirmar que los vencimientos previstos para el año próximo asoman como "un cepo al desarrollo".



Luego de participar en uno de los paneles de la 27 Conferencia Industrial de la UIA, que se desarrolla en el predio de convenciones de Parque Norte, el canciller dijo -durante un contacto con la prensa- que el Gobierno busca alcanzar "un acuerdo que no interrumpa el crecimiento económico que está logrando la Argentina y que todos los sectores vienen destacando con cifras muy positivas.