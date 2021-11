“Nuestra gestión se caracteriza por tener una absoluta independencia de poderes”

Política Paraná es sede del Congreso Argentino de la Justicia Constitucional

Justicia eficaz y transparente

El valor de las instituciones

El congreso

El gobernador Gustavo Bordet participó del V Congreso Argentino de Justicia Constitucional y el 59° Encuentro Internacional de Justicia Constitucional este lunes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.Durante el acto inaugural, el gobernador aseguró que “nuestra gestión de gobierno se ha caracterizado por tener una absoluta independencia de poderes. Hemos sido respetuosos de todos los procesos que se han desarrollado y hemos acatado siempre los veredictos que la Justicia ha impartido”.Bordet aseguró: "Nuestra gestión de gobierno se ha caracterizado por tener una absoluta independencia de poderes, hemos respetado a rajatablas lo que es la independencia tanto en el Poder Legislativo y fundamentalmente en el Poder Judicial. Jamás hemos tenido intromisiones, hemos sido respetuosos de todos los procesos que se han desarrollado y hemos acatado siempre los veredictos que la Justicia ha impartido. Hay un principio que es fundamental en nuestra provincia de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, inclusive aquellos funcionarios del Poder Judicial cuando les correspondiere o hubieren cometido alguna irregularidad”.Además del gobernador y la vicegobernadora Laura Stratta, estuvieron presentes el intendente de Paraná, Adán Bahl; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), Patricio Maraniello; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y directora del Instituto de Derecho de Género de la (AAJC), Susana Medina; el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y director del Instituto de Derecho Federal y Provincial de la AAJC, Arturo Dumond; el presidente del Colegio de Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio; la presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Gabriela López Arango; legisladores provinciales, autoridades del Poder Ejecutivo provincial y del Poder Judicial de Entre Ríos.Bordet dijo también que "recibir en Paraná al Congreso de abogados constitucionalistas es un aporte importante en todo sentido para nuestra provincia, para la ciudad, ya que genera una masa crítica de debate que sirve mucho para el fortalecimiento de nuestras instituciones, en un proceso que se viene dando en la provincia de Entre Ríos con la reforma de la Constitución en 2008, que está hoy vigente; y muchos institutos que se han puesto en marcha", señaló y mencionó los Juicios por Jurados y otras herramientas en las que se está trabajando "para mejorar y perfeccionar nuestro sistema democrático en la provincia".Por otro lado, destacó que "tener debatiendo más de 300 especialistas en Derecho Constitucional en Entre Ríos representa una valoración muy positiva para nosotros, además de lo que implica tener un evento de esta naturaleza en Paraná, dinamizar el turismo de convenciones, que es para lo cual se creó este Centro de Convenciones, que es un ámbito magnífico para que quien venga pueda tener la posibilidad de estar en un lugar acorde para tomar determinaciones, que se transforman después en herramientas para la toma de decisiones en un gobierno".El mandatario expresó que "la provincia de Entre Ríos modificó su Constitución en 2008; la Constitución de 1933 era realmente muy progresista cuando se sancionó en esa época, preveía institutos que en ese momento no se aplicaban en muchas provincias, como el Recurso de Amparo, o el juicio por jurado de Enjuiciamiento para los funcionarios tanto políticos, como del Poder Judicial y Legislativo. Y la Constitución reformada en 2008 ha aportado también otros institutos y ha puesto en vigencia y funcionamiento lo que ya estaba por decreto, que es el Consejo de la Magistratura, para poder designar a través de concursos las autoridades judiciales".“Nuestro gobierno siempre ha sido respetuoso del orden de mérito de las ternas que han sido presentadas por el Consejo de la Magistratura, nunca tuvimos elección preferencial, simplemente nos decidimos a designar aquellos postulantes que habían obtenido el mejor puntaje, tanto en orden de mérito como en antecedentes", enfatizó.Mencionó luego que Entre Ríos tiene una larga tradición en materia constitucional al decir que fue en esta provincia donde “se gestó la unión nacional y el orden constitucional que rigió después los destinos de nuestro país”. En ese marco, valoró la realización del congreso y el hecho de “poder tener discusiones que nos acerquen y propongan nuevas herramientas para llevar adelante”. Fue allí donde precisó que "se aplicó a través de una ley, la creación del instituto de Juicio por Jurado y se está aplicando en todo el país".Al respecto, entendió que "quizás sea tiempo de poder debatir que el Juicio por Jurado sea también para causas civiles y laborales. Entiendo que podría generar una mayor participación ciudadana. Creo que es una buena oportunidad para debatirlo, consensuarlo y poder plasmarlo a través de nuestra legislación".Habló luego sobre "la importancia para la democracia de ir acercando las instituciones al pueblo e ir buscando mecanismos que perfeccionen el sistema democrático. El viejo concepto con el que se definía la democracia, que es aquella donde el pueblo no delibera ni gobierno sino a través de sus representantes, hoy - con el paso del tiempo y el avance de nuevos derechos conquistados- hace que la democracia tenga que tener cada vez mayor participación. Esa participación no se agota en el momento del sufragio, sino que tiene que ser permanentemente aplicada con elementos que permitan vincular las decisiones soberanas del pueblo con hechos que tienen que resolverse".Al respecto, sostuvo que "una buena manera son las consultas e iniciativas populares, y que también del debate fecundo y del lograr consensos podemos llegar a tener una mejor calidad democrática en nuestra sociedad".A modo de cierre, Bordet agradeció a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional “por estar en Paraná y en Entre Ríos debatiendo temas que son tan importantes para el futuro de nuestra vida democrática", concluyó.Por su parte, la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y directora del Instituto de Derecho de Género de la (AAJC), Susana Medina, sostuvo que "desde el Superior Tribunal de Justicia este es un evento que celebramos porque la participación ciudadana es una nueva y verdadera idea ética de la justicia, superadora de la justicia formal, probadamente insuficiente para responder a las necesidades de la gente".Insistió en que "la participación de la ciudadanía en este espacio del Poder Judicial contribuirá a lograr una justicia eficaz, eficiente, independiente, transparente, transversal, cercana a la gente y con perspectiva de género".Luego, Medina celebró que "la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, a la cual pertenezco como directora del Instituto de Género, haya decidido hacer el V Encuentro en nuestra ciudad y nuestra provincia con nuestra tierra y nuestra gente", y agradeció a los que ayudaron a la realización de "este importante evento que contribuirá sin lugar a dudas a tener una justicia mejor. Estoy convencida de que la capacitación y el perfeccionamiento Judicial continuos son una valiosa herramienta para el crecimiento individual y el fortalecimiento institucional", concluyó.Por otro lado, en su alocución, la ministra Romero recordó que cuando en 2019, en oportunidad del IV congreso en Salta, solicitaron que Entre Ríos sea sede de este V congreso fue porque interesaba especialmente el tema de la participación ciudadana en los tres poderes del Estado, ya que "acabábamos de sancionar nuestra ley de Juicio por Jurados y nos parecía que era un tema que había sido eje de la gestión del gobernador, quien envió el proyecto que fue enriquecido por la Legislatura y que salió sancionado con amplios consensos".Resaltó que en esa iniciativa no sólo opinaron los legisladores, sino "amplios sectores, entidades, asociaciones, que nutrieron ese proyecto que no era otra cosa que la participación ciudadana en la administración de Justicia".Aseguró que "la participación ciudadana en los tres poderes del Estado nos entusiasma, pero no solamente por concebirla con los institutos ya conocidos, como el Amicus Curiae, el Juicio por Jurados, la Iniciativa Popular, las audiencias públicas, sino además porque transitando el siglo XXI imaginamos una construcción de mayores y mejores formas de participación ciudadana en la cosa pública".Entendió que la sociedad "hoy trabaja en redes, participa inexorablemente en los temas de interés general y pensamos que el profundizar en la participación popular en los tres poderes del Estado implica necesariamente mejorar las instituciones que tenemos".A su turno, el titular de la AAJC, Patricio Marianello, dijo que "vamos a debatir el tema central que es la participación ciudadana en los diferentes poderes del Estado, es decir en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, dividido en tres paneles centrales, donde va a haber debates, discusiones, conversatorios, de extranjeros por streaming y de nuestro país".Por su parte, el Intendente Adán Bahl felicitó a los organizadores del Congreso e indicó: "Estos espacios de reflexión entre lo académico, lo doctrinario y lo institucional son esenciales para la consolidación de la democracia.Y agregó: "Todos poderes del Estado tenemos el desafío de promover la participación de la ciudadanía en los ámbitos de decisión, porque esa es la clave para la construcción de una sociedad cada vez más democrática, en donde los derechos de todos sean respetados. Pero creo que los municipios tenemos un rol particularmente importante en este sentido, toda vez porque somos la instancia gubernamental más cercana a la comunidad, el primer eslabón en la relación institucional con el vecino", finalizó.Durante el congreso se abordará la participación ciudadana en los tres poderes del Estado lo que representa una gran importancia institucional y académica. Además, se enriquecerá la mirada sobre la legitimidad democrática, las instituciones republicanas y los derechos en Constitución.La temática del Congreso resulta de relevancia nacional, regional e internacional y está dirigida a académicos, magistrados, funcionarios públicos, investigadores, estudiantes, y a toda persona interesada en promover, difundir y tratar académicamente los alcances y perspectivas en torno a la ciudadanización de la administración de justicia y la acción popular en la defensa de los derechos.