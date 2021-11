Concejales aprobaron el Presupuesto y la Tributaria Municipal 2022

"La pauta de actualización de la Tributaria es de un 35%"

Lo que advirtió la oposición

El proyecto de Presupuesto Municipal 2022 y la ordenanza Tributaria Anual 2022 fueron aprobados por el bloque oficialista que es mayoría en el Concejo Deliberante de Paraná; en tanto, la oposición no acompañó ninguna de las dos normativas en el recinto.Al respecto, la viceintendenta Andrea Zoff destacó que el Presupuesto "refleja el trabajo que se viene realizando en la Municipalidad, que tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas públicas, con administrar de manera más eficiente, optimizar los recursos y reducir aquellos gastos que generaban desequilibrios financieros, para poder volcarlos a la inversión pública"."Es un Presupuesto superador, donde se pone en valor el esfuerzo de los contribuyentes volcando los recursos en el mejoramiento de la prestación de servicios, optimizando la capacidad de respuesta, realizando obras de infraestructura fundamentales para la ciudad y trabajando en potenciales desarrollos de cada uno de los sectores de nuestra ciudad", reflexionó.Para Zoff, la normativa se centra en "una fuerte inversión en obra pública, ya que el 47 % del Presupuesto, es decir 8.500 millones de pesos, van a ser volcados en distintas obras, esto es muy importante porque además genera un círculo virtuoso ya que la mayor inversión genera más puestos de trabajo y estimula la economía", señaló Zoff.La presidenta del parlamento capitalino explicó que "las inversiones se realizan con un 50 % de recursos propios, y el otro 50 % es el resultado del trabajo mancomunado entre los gobiernos nacional, provincial y municipal".Además explicó que no prevé ningún tipo de endeudamiento, "sino la cancelación de las obligaciones adquiridas por la gestión anterior y, a su vez, refleja racionalidad en la administración de recursos", aclaró."El Presupuesto 2022 tiene más obras y mejores servicios prestados a la comunidad, pero fundamentalmente con un Estado que trabaja para desarrollar la economía y acompañar distintos sectores de nuestra ciudad", puntualizó.Vale destacar que ambos proyectos contaron con el voto de los ediles Sergio Elizar, Sergio Granetto, Luisina Minni, Ana Ruberto, Sergio David Cáceres, Susana Farías, Fernanda Facello y Claro Núñez (Frente Creer).Mientras que no apoyaron las iniciativas los ediles Walter Rolandelli, Francisco Avero, Maximiliano Rodriguez Paulin (Juntos por el Cambio), Claudia Acevedo (UCR), Anabel Beccaría (Políticas para la República) y Desiree Bauza (PRO). En el plenario, estuvo ausente el concejal Emiliano Murador (Políticas para la República).“El Presupuesto es la norma que contiene las proyecciones sobre lo que la municipalidad hace a lo largo del año en una ciudad, particularmente, las obras que se realizarán. Son normas conectadas, porque una le da los recursos con los que se realizan las obras y las prestaciones de servicios”, explicó ael concejal del Frente Creer Entre Ríos, Daniel Granetto.“El Presupuesto tiene 70 líneas de obra para la ciudad, muchas financiadas con fondos nacionales y provinciales, y otras con fondos municipales. Pero el intercambio estuvo dado por el no acompañamiento de la oposición, porque se decía que las premisas sobre las que estaba fundamentado el Presupuesto eran falsas”, comentó el edil justicialista al dar cuenta de lo “acalorado” del debate.Ante la crítica de la oposición respecto a que no se contempló a los sectores golpeados por la pandemia, Granetto informó que “la pauta de actualización de la Tributaria Anual 2022 es de un 35% porque está en línea con el proceso inflacionario y tiene que ver con los costos de potabilización y distribución de agua que subieron muchísimo”.En ese sentido, comentó que “hay una reducción de una de las alícuotas que se le cobra al sector industrial, fundamentalmente asociado para la promoción del empleo”.Y destacó que “la obra pública es un gran motorizador de la dinámica económica de la ciudad, con lo cual, esa inyección de recursos nacionales y provinciales le hará muy bien a la economía de la capital de la provincia”.El edil justicialista David Cáceres, por su parte, remarcó que “estuvieron dadas las garantías para discutir el Presupuesto”, y advirtió que los concejales de la oposición “no hicieron ni un planteo, ni una observación y no plantearon ninguna alternativa al dictamen de comisión”.“Este presupuesto marca transparencia, genera previsibilidad para el pago de los haberes de los empleados públicos dado que la partida salarial es de seis mil millones en un presupuesto de recursos corrientes de 13 mil millones, lo que nos da alivio y tranquilidad de que los servicios se seguirán presentando en óptimas condiciones, además de niveles de inversión en infraestructura en obras para la ciudad”, argumentó.La concejal Claudia Sosa (UCR), en tanto, apuntó que “el Presupuesto es carente de sensibilidad social ya que no demuestra un incremento en las gestiones de desarrollo social ante la crisis social que ha llevado a muchísimos paranaenses a estar fuera del sistema y necesitados de la colaboración del Estado para poder subsistir”.La edil manifestó su “desazón por la reducción en el área de Salud Comunitaria”, y si bien reconoció la inversión en obras, remarcó que “los paranaenses necesitan un espaldarazo y no un aumento de las tributarias porque es otro cachetazo al bolsillo”.Mientras que Maximiliano Rodríguez Paulin (Juntos por el Cambio) marcó “inconsistencias desde el punto de vista macroeconómicas por los números esperados para el próximo año” y denunció que “no hubo posibilidad de diálogo y debate” para analizar ambos proyectos.En el caso de la Tributaria, el concejal de la oposición alertó sobre “aumentos de tasas por encima de la inflación esperada y fondos menores para atender los salarios paupérrimos de los empleados municipales”.“Acompañamos las exenciones a los industriales, pero también solicitamos que esas exenciones también vayan hacia los comerciantes, gastronómicos, gimnasios y organizadores de eventos, porque consideramos que se los puede eximir de las tasas que pagan sin poner en riesgo las arcas municipales”, comentó, además.En la sesión se sancionó la ordenanza que crea el programa "Esfuerzo Compartido", que tiene como finalidad la construcción de obras de infraestructura y mejoras declaradas de utilidad pública en la ciudad de Paraná.Según el texto del proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, esta iniciativa tiende a "favorecer la realización de obras de infraestructura pública a través de alternativas novedosas y accesibles para la ciudadanía de las distintas zonas de nuestra ciudad".Entre los objetivos del programa, se mencionan: propiciar un mayor desarrollo urbanístico de la ciudad; favorecer el trabajo en conjunto entre la Municipalidad y la ciudadanía, mediante una distribución justa de cargas, generando mayor involucramiento de la sociedad en la concreción de las políticas públicas locales; y reafirmar los valores de compromiso, solidaridad y cooperación entre vecinos y vecinas, en base a objetivos comunes que redunden en la mejora de su barrio.Se sancionó la ordenanza que dispone la regularización dominial de las tenencias precarias otorgadas oportunamente en el barrio "El Morro".En este marco, también se aprobó el proyecto de ordenanza mediante el cual se establece un Régimen de Regularización de Infracciones de Tránsito de Taxis y Remises, correspondiente al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Paraná, y el que propone modificaciones a los artículos 112° y 113° del Código Urbano Municipal (Ordenanza N°8563).Por último, se sancionó la ordenanza mediante la cual se prorrogó por 30 días el período de sesiones ordinarias del presente período legislativo, que vence el 30 de noviembre en curso.En los fundamentos, los legisladores del "Frente Creer" sostienen que ello "es a los fines de que las correspondientes Comisiones permanentes puedan someter a estudio los proyectos y, en el caso de que obtengan el consenso necesario, sancionar las respectivas ordenanzas antes de finalizar el año".