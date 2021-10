ATE y APS aseguraron que fue “contundente” el paro en reparticiones municipales

Lo que reclaman los gremios municipales

Cómo continúa el plan de lucha

Los trabajadores municipales nucleados de ATE y APS concretaron este miércoles una jornada de paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. De acuerdo a lo que se informó, los gremios realizaron las presentaciones correspondientes para garantizar los servicios esenciales con guardias mínimas. De acuerdo a lo que confirmaron dirigentes sindicales ael acatamiento a la medida de fuerza fue “muy alta” y “contundente”. Es que le reclaman al intendente Adán Bahl la convocatoria para reabrir la paritaria salarial.“Fue una jornada histórica de un alto acatamiento, de entre un 80 y 85% en todas las reparticiones municipales, como Contaduría, Juzgado de Faltas, Salud, Tránsito y Transporte en las oficinas de cinco esquinas, y el acompañamiento de los trabajadores de Servicios Públicos, garantizando las guardias mínimas avizorando el fin de semana largo”, comunicó ael prosecretario gremial de ATE Entre Ríos, Roberto Alarcón.“Hoy los trabajadores dejaron un claro mensaje al intendente Bahl, dijeron basta, y al acatar esta medida están solicitando la reapertura de un diálogo para discutir salario. Fue contundente (el paro) y ojalá sea el propio intendente el que comprenda las necesidades que atraviesa la familia municipal”, argumentó la secretaria general de la APS, Alejandra Levrand, al resaltar que la adhesión a la medida de fuerza fue “contundente, con un mensaje claro de una necesidad que nos atraviesa y un bolsillo que golpea cada día más”. Y agradeció a los trabajadores “que entendieron este mensaje de unidad y se sumaron a la lucha”.“El conflicto se revierte en un canal de diálogo, que el Ejecutivo entienda que ese es el mejor camino para destrabarlo; tiene que llamar a recomponer salario porque sabemos la necesidad del trabajador municipal, por eso el alto acatamiento a este paro de 48 horas y la movilización del lunes”, argumentó Alarcón. Y agregó: “El intendente y los funcionarios de esta gestión tienen que entender que los trabajadores ya no resisten porque están comprando la canasta básica para alimentarse durante los próximos días en cuotas y eso es muy triste porque terminan en la bicicleta financiera al no poder llegar a fin de mes”.“La conducta de lucha se debió a la falta de diálogo por parte del intendente. Hubo una olla popular en la plaza para contarle al vecino lo que nos pasa a los trabajadores, para contarle que nuestro salario de 32.000 pesos quedó muy por debajo de la canasta básica de 70.000 pesos, y lo que es peor aún: que los días 15 de cada mes en la municipalidad se abonan sumas en negro en concepto de adicionales, por productividad y tareas especiales”, explicó Levrand. “Además, el intendente, con el pago de esas sumas en negro, contribuye al desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y del IOSPER”, recalcó.La semana próxima, el cuerpo de delegados de ATE definirá la continuidad del plan de lucha. “Si no hay una convocatoria por parte del Ejecutivo municipal vamos a seguir en este camino de paro y movilización para visualizar en la protesta que el intendente nos tiene que llamar”, explicó Alarcón.“De no haber convocatoria al diálogo paritario salarial, vamos a profundizar las medidas, lo que determinará el cuerpo de delegados junto con la comisión directiva”, coincidió Levrand. “Necesitamos un intendente cercano a lo que nos sucede a los trabajadores municipales; no puede desoír un paro que hoy fue contundente en el ámbito municipal”, sentenció.