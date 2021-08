Conflicto con Chile: “Es ruido político” de parte de Piñera, consideró geólogo

El Gobierno argentino presentará esta semana una contestación formal a Chile con información sobre la delimitación de la plataforma continental argentina reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y pedirá a la administración de Sebastián Piñera que “rectifique su error” de superponer los límites marítimos de ambos países.



La administración chilena publicó el viernes y con fecha del 23 de agosto en el Diario Oficial de ese país un decreto presidencial que pretende proyectar la plataforma continental de Chile al este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual –para la Argentina- “claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”.



Aceñolaza, quien es entrerriano, aunque llegó a Tucumán como profesor universitario y a su vez fue diputado nacional por esa provincia, recordó a Elonce TV que “por varios años se trabajó en la definición de la plataforma continental. Naciones Unidas a través de un organismo específico, establecía que los países que tenían frente marítimo podían extender su jurisdicción, una serie de km. Se hizo el informe ante Naciones Unidas que, aplicando las normas en uso dijo que hay temas que están perfectamente consolidados como territorio argentino, hay otros en disputa (como lo de Islas Malvinas) y también, que teníamos pendientes de disputa con Chile”.



Recordó que “el Papa Juan Pablo II llegó a mediar en el conflicto con Chile y se estableció un límite, que empieza en una serie de islas al sur de Cabo de Hornos y llega hasta la latitud sur de 57º. Es la zona más profunda del océano (el Pasaje Drake, tiene entre 2500 m y 4000 m de profundidad), es decir no forma parte real de la plataforma continental que está pegada a la isla de Tierra del Fuego. Esa línea de frontera termina en el medio del mar, como también termina en el medio del mar, nuestro límite con Uruguay. La conexión entre el extremo sur y el extremo norte forma parte del territorio marítimo argentino”.



“Los chilenos, como terminaba la punta ahí, hicieron una proyección hacia el este, mediante un decreto dictado por el Presidente Piñera. Hicieron una prolongación del territorio de ellos hacia el este, cuando hace muchos años había quedado un concepto que era que zona del Océano Atlántico es de Argentina y el Pacífico de Chile. Ahora han hecho una picardía los chilenos, han hecho una prolongación sobre el Atlántico, cosa que no le correspondía ni reconocido por las Naciones Unidas”. Observó que como Piñera “termina su mandato en noviembre y hay elecciones de por medio, ha hecho esta jugada. Siempre ellos han hecho que haya conflicto entre Chile y Argentina. Nuestro país rechaza la presencia chilena en el Océano Atlántico”, puso relevancia Aceñolaza a Elonce TV.



El geólogo entendió que “esto es un conflicto más que nada político, ya que tanto Chile como Argentina tiene elecciones este año, tanto nacional como internacional. Creo que lo que está sucediendo es ruido político, que no nos va a llevar a nada, las cartas ya están echadas, las Naciones Unidas ya han definido qué territorio es de Argentina y cuál es de Chile”.



A juicio del geólogo “esto debe resolverse amigablemente entre los dos países y que se respete el acuerdo que se hizo tras la intervención del Papa”.



“Lamentablemente a veces por desconocimiento se plantean situaciones que pueden volver nuevamente sobre el tapete. Existe desde 1959 el Tratado del Atlántico, cuya presidencia está en Washington y la secretaría General está en Buenos Aires. Establece las cuestiones vinculadas con el tráfico marítimo por esa zona y otras”, aseveró. Elonce.com.