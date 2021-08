Presencialidad plena: confirman que los alumnos podrán compartir el mismo banco

A partir del lunes 30 de agosto, regirá en las escuelas entrerrianas la normativa que dispuso el regreso a la, con un esquema con protocolos que incluye una distancia de 0,90 metros en las aulas, la utilización obligatoria de barbijos, ventilación cruzada y otras medidas de cuidado.“Cada año, grupo y grado será considerado como una sola burbuja, lo que nos permite flexibilizar el distanciamiento social al interior del aula; esto requiere de un trabajo extra, que el Estado acompañará, para extremar los cuidados fuera de esa burbuja”, comunicó ael titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, al recordar que la disposición no deroga la resolución que estableció “el distanciamiento, uso de barbijo, control de ingreso y egreso, y ventilación cruzada” en el interior de las aulas.“En el anexo aprobado ayer, a partir del 30 de agosto,. Y ese grupo, en caso de darse un caso positivo o sospechoso debe aislarse en su totalidad. La gran ventaja de esto es que, si las medidas sanitarias lo permiten, todas las semanas ganadas de presencialidad plena serán semanas y días ganados para los estudiantes”, remarcó Müller.Consultado al titular del CGE si los alumnos podrán sentarse en el mismo banco, como lo era previo a la pandemia, éste explicó: “Si se puede trabajar respetando el 1.5mts se seguirá haciendo; lo que se estableció ayer es laMüller argumentó que “el aula permite flexibilizar el grupo” y que “el acompañamiento con la mejora del clima permite una mayor ventilación”.“Sobre la base de la presencialidad plena se trabajará con las particularidades y excepciones del territorio”, indicó.Al preguntarle al responsable del CGE qué ocurrirá en torno a aquellas escuelas que ya enviaron comunicados informando que no se puede efectivizar la presencialidad plena, éste acotó: “A los fines de evitar cualquier tipo de conflicto, se tiene flexibilidad; la impronta de la gestión ha sido tener una instancia de diálogo y aplicar el sentido común”.“Al existir un caso sospechoso de Covid-19, en las escuelas hay un espacio de aislamiento el que debe estar adecuado para que el adulto que lo lleve tenga condiciones de seguridad, y si es menor, se comunica a los padres para que se lo retire. Mientras sea sospechoso, se aísla a la burbuja y de confirmarse, son diez de aislamiento para todo el grupo y el docente que estaba a cargo”, explicó.Respecto del funcionamiento de los comedores escolares, el funcionario provincial insistió con respecto a que “el aula es una burbuja”. Fue en ese sentido que instó a “respetar la posibilidad de que al interior del comedor escolar no se rompa el criterio para no tener que aislar toda la escuela”. De igual manera, comentó que “el protocolo establece una distancia mínima de dos metros entre cada chico”.“Se avanzará sobre las escuelas de extensión de jornada y en el resto, en función de la matrícula que necesita asistir al comedor, se evaluará la posibilidad de habilitarlo”, anticipó.“En función del cuidado y la prudencia con la que avanzamos sobre las medidas tomadas, trabajamos sobre aquellos que tienen voluntad de volver, de la misma manera en la que se les otorgó una licencia en su momento”, sostuvo Müller. De acuerdo a lo que indicó, “el personal docente y auxiliares de escuelas representa más del 50% del personal del Estado provincial y se garantiza la suplencia de cada uno de ellos”.“Tratamos de sostener el diálogo permanente; uno puede entender que haya reparos hacia ciertas medidas, pero esta medida tiene la prudencia necesaria de la situación de pandemia y la regla para todos los trabajadores de la Educación es la presencialidad en todos los casos”, sentenció el responsable del CGE.Es que desde el sindicato docente mantienen sus cuestionamientos con respecto al retorno pleno a las aulas en el contexto de pandemia.Interrogado a Müller sobre si el CGE podrá garantizar el envío de kits de testeos y medidores de dióxido de carbono, tal como lo anunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta, éste respondió: “El CGE garantiza el envío de fondos para insumos Covid-19 a cada una de las escuelas y en los talleres industriales recibimos una enormidad de recursos que refuerzan las partidas”.“Al detectar una situación en la que se hace necesario, se lo solicitará y el ministerio asumió el compromiso de enviar estos kits testeos, medidores de dióxido de carbono y barbijos especiales”, refirió el funcionario provincial.Por último, respecto a las evaluaciones, Müller comentó: “Estamos cerrando el segundo trimestre en estos días y continúa la modalidad con informes cualitativos, que describe la trayectoria del estudiante. La idea es luego cerrar este puente que hicimos entre 2020 y 2021, de tomarlo como un solo año para que los alumnos no repitieran, y ya vamos a tener una calificación numérica para quienes aprueben. Quienes no aprueben no habrán alcanzado objetivos y tendrán instancias de recuperación de saberes”.