En Paraná habilitarán 90 escuelas para votar en las PASO: el listado

Son 661 los establecimientos educativos que abrirán sus puertas para que el electorado emita su sufragio (97 más que en 2019): 90 se encuentran en la ciudad de Paraná y cada uno tiene entre tres y nueve mesas.En tanto, en la provincia son 3.355 las mesas habilitadas para votar (49 más que en 2019)A continuación, el listado de escuelas de la ciudad de Paraná:1. INSTIT.PRIV.N° 7 "DR.ENRIQUE CARBO”.2. ESC NORM SUP "JOSE MARIA TORRES".3. ESC PROV N° 7 "MARIANO MORENO".4. ESC PROV N° 48 “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”.5. ESC PRIV ESP N° 3"TOBAR GARCIA".6. ESC PROV N° 5 "MANUEL BELGRANO"7. ESC PRIV NUESTRA MADRE DE LA MERCED.8. ESC PROV N° 11 "PCIA. DE SANTA FE".9. ESC PROV N° 161 "RCA DE ENTRE RIOS".10. ESC PROV N° 3 "BERNARDINO RIVADAVIA".11. ESC PROV N° 6 “ERNESTO BAVIO”.12. ESC PROV N° 21 "ARTURO JAURETCHE".13. ESC PROV N° 1 "DEL CENTENARIO"14. INSTITUTO PRIVADO N° 6 "LA SALLE".15. ESC PROV N° 34 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO".16. ESC PROV N° 16 "DEL CENTENARIO".17. E.E.T. N° 3 "ENRIQUE CARBO".18. ESC PROV N° 158 "JUAN B ZUBIAUR".19. ESC PROV N° 96 "JOSE M ESTRADA".20. E.E.T. N° 5 "MALVINAS ARGENTINAS”.21. ESC PROV N° 38 “PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO”.22. ESC PROV N°19 "RAÚL HUMBERTO ZACCARO".23. ESC PROV N° 16 "FRANCISCO SOLER".24. ESC PROV N° 15 “DE LA BAXADA”.25. ESC PROV N° 8 "JUAN M DE PUEYRREDON".26. ESC PRIV “CLUB ATLETICO ESTUDIANTES”.27. ESC PROV N° 18 "EVARISTO CARRIEGO".28. ESC PROV N° 88 "BARTOLOME MITRE".29. ESC PROV N° 185 "C.ALVAREZ CONDARCO".30. ESC PROV N° 190 "O GELABERT Y CRESPO".31. ESC PROV N° 12 "PROV DEL NEUQUEN".32. ESC PROV N°201 "GAUCHO RIVERO".33. ESC PROV N° 35 “CESARIO BERNALDO DE QUIROS”.34. ESC PROV N° 54 “JORGE LUIS BORGES”.35. ESC PRIV N° 132 “SANTA LUCIA”.36. ESC PROV N°2 "25 DE MAYO".37. ESC PRIV N° 22 "SAN ANTONIO MARIA GIANELLI".38. INSTITUTO PRIVADO N° 136 "JUAN XXIII".39. ESC PROV N° 143 “MANUEL P ANTEQUEDA”.40. ESC PROV N° 193 "PEDRO GIACHINO".41. ESC PROV N° 3 "MÑOR BAZAN Y BUSTOS".42. SAN AGUSTIN 6 280 285 E.E.T. N° 154.43. ESC PROV N° 20 "CASIANO CALDERON”.44. ESC PROV N° 188 "DR A BAZAN Y BUSTOS".45. ESC PROV N° 200 "SOLDADOS DE MALVINAS".46. ESC PROV N° 28 "NTRA SRA DE GUADALUPE".47. ESC PROV N°208 "INTENDENTE JUAN CARLOS ESPARZA".48. ESC PROV N°195 "LA DELFINA".49. E.E.T. N° 2 "ALTE GUILLERMO BROWN".50. ESC PROV N° 51 "C BLAS PEREZ COLMAN".51. ESC PRIV N° 36 "SANTA TERESITA".52. E.E.T. N° 1 "FRANCISCO RAMIREZ".53. ESC PROV N° 36 "CAP GRAL.JUSTO JOSE DE URQUIZA".54. ESC PROV N° 132 “REPUBLICA DE CHILE”.55. ESC PRIV N° 119 "BRAULIO PEREZ MARCIO".56. ESC ESP N° 1 "HELLEN KELLER".57. ESC PROV N° 196 "MARCELINO ROMAN".58. ESC PROV N° 194 "PROF FILIBERTO REULA".59. ESC PROV N° 6 "LOMAS DEL MIRADOR".60. E.E.T. N° 21 “LIBERTADOR GRAL JOSE DE SAN MARTIN”.61. ESC PRIV N° 54 "JESUS EL MAESTRO".62. ESC PROV N° 204 "LIBERTAD".63. ESC PROV N° 202 “GASPAR BENAVENTO”.64. ESC PRIV N° 5 “VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA”.65. ESC PRIV "NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA".66. ESC PRIV N° 17 "JOSE GAZZANO".67. ESC PRIV N° 177 "MARIA REINA DE LA PAZ".68. ESC PROV N° 21 "JUAN B TERAN".69. ESC PRIV N° 8 "M ALBERTI" (CRISTO REDENTOR).70 ESC PROV N° 37 “MANUEL BELGRANO” (EX COMERCIO 2).71. ESC PRIV N° 33 “NTRA SEÑORA DEL LUJAN”.72. ESC PROV N° 198 “MAESTRO ENTRERRIANO”.73. ESC PROV N° 197 "HEROES DE MALVINAS".74. ESC PROV N° 181 "OSVALDO MAGNASCO".75. ESC PROV N° 26 “OLEGARIO VICTOR ANDRADE”.76. UTN - FACULTAD REGIONAL PARANA.77. ESC PRIV N°2 “SANTA ANA”.78. ESC PRIV Nº 24 "SAN JOSE OBRERO".79. ESC PROV N° 189 "LUZ VIEIRA MENDEZ".80. ESC PROV N° 22 "JORGE NEWBERY".81. ESC PROV N° 133 "GREGORIA PEREZ".82. ESC PRIV N°129 “SAN FRANCISCO DE BORJA”.83. ESC PRIV N° 91 "STA MARIA DEL ROSARIO".84. ESC PROV N° 15 "GREGORIO LAS HERAS".85. ESC PROV N° 211 “FELIX GARCILAZO”.86. ESC PROV N° 13 "GDOR LOPEZ JORDAN".87. ESC PRIV N°217 "ANGELINA VERGARA ONETTO".88. ESC PROV N° 14 “PARACAO”.89. ESC PROV N° 210 “EMPLEADOS DE COMERCIO”.90. ESC PNM N° 67 “TABARE”. (APFDigtal)