De Angeli sobre su foto con Grabois: “El odio no es un buen compañero”

El encuentro entre el senador entrerriano Alfredo de Ángeli y el dirigente social Juan Grabois tomó por sorpresa al sector agropecuario.



Ante las críticas. El legislador compartió una explicación: "Siento que hay mucho malestar, pero quiero contarles que a principio de este año 2021 presente un proyecto de ley para crear un instituto de colonización de tierras públicas (las famosas tierras fiscales), que se sustenta con financiamiento a 20 años para los que tengan vocación de propietarios, con la obligación de vivir en el predio. Esto es una política de muchos años de la Federación Agraria Argentina, se hizo ya en la Colonia Guardamonte en el Departamento de El Tala para prevenir usurpación".



“Desde ese momento que presenté el proyecto, hace varios meses, Grabois toda las semanas manda un pedido de audiencia a mi oficina. Soy una persona con un cargo público, por lo que debo atender y estar al servicio de la sociedad, claro que eso no quiere decir que voy a cambiar mis convicciones”, amplió.



De Ángeli agregó que también lo hizo "pensando que el odio no es un buen compañero y más en estos momentos. Por la reunión, sé que algunos entenderán, sin dudas otros no, pero mi conciencia está tranquila".



La reunión

El jueves pasado, el senador nacional de Juntos por el Campo por Entre Ríos, Alfredo de Angeli, se reunió con el líder social, Juan Grabois. “Más allá de nuestras diferencias ideológicas fue una reunión muy cálida. Valoro mucho cuando dos personas con algunos pensamientos opuestos podemos sentarnos a debatir y a encontrar formas trabajar por el bien común”, había dicho De Angeli tras el encuentro.



Uno de los ejes del encuentro fue el análisis del proyecto de ley que presentó el senador sobre la colonización de tierras fiscales, a través de la creación de un instituto, con el fin de ser incorporadas a los procesos productivos, en explotaciones agropecuarias de economías familiares y rurales.



“Con Juan Grabois compartimos preocupaciones y sabemos que en Argentina hay desigualdad y hambre. En un país tan rico como el nuestro eso es inadmisible. Por eso, tenemos que trabajar todos juntos en dar mayores posibilidades y herramientas que generen empleo genuino y desarrollo”, había resaltado De Ángeli.



Fuentes cercanas al legislador nacional informaron que el encuentro duró una hora aproximadamente, donde hubo un intercambio sobre el proyecto de ley anteriormente mencionado y el análisis de la situación actual del sector agropecuario. También hubo una coincidencia entre ambos de impulsar iniciativas para mejorar el acceso al crédito de los productores, desarrollar el interior del país y frenar la migración del campo a la ciudad.