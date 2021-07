Paritaria: sin acuerdo entre gremios y Ministerio de Salud

Este miércoles se realizó una nueva reunión paritaria de Salud entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y representantes del Ministerio de Salud, en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Tras el encuentro, Carina Domínguez, desde UPCN aseveró a Elonce TV que "no hubo avances".



"Salimos de la paritaria de Salud, desilusionados. No recibimos respuesta a los planteos que venimos realizando. Es la tercera reunión, venimos planteando diferentes cuestiones en relación a lo que le pasa a los trabajadores de hospitales y centros de salud. UPCN pide refuerzo de personal porque hay licencias que no se están cubriendo. Esto hace que el personal será menos y que se vea recargado", destacó Domínguez.



De la misma manera dijo: "Creemos que esto es urgente, no puede seguir dilatándose en el tiempo".



Para la dirigente de UPCN la situación actual de la discusión "debilita el ámbito paritario que comienza a entrar en un terreno 'difícil'. Le planteamos hoy al ministerio que, de continuar con esta actitud, UPCN se va a retirar de la mesa de negociación".



Domínguez anticipó que "en lo que resta de la semana para analizar los pasos a seguir".



El miércoles próximo se realizará nuevo encuentro en el marco de la paritaria. Elonce.com.