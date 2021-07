Vacaciones de invierno en Entre Ríos: no están previstas nuevas restricciones

En Entre Ríos, las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 12 y 25 de julio próximo. Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet indicó a Elonce TV que no están previstas nuevas restricciones durante el receso escolar y valoró que se trabaja de forma articulada con el sector privado “para tener una buena temporada y no se generen picos de contagios”.



“Casi el 80% del turismo que ingresa a la provincia proviene del AMBA, donde la situación está bastante controlada. El turismo es familiar, y las familias se cuidan mucho, generalmente cumplen los protocolos”, valoró el mandatario entrerriano al informar: “Trabajamos con las entidades que nuclean al turismo en Entre Ríos para tener unas vacaciones de invierno seguras desde el punto de vista sanitario, para el desarrollo de la actividad en un sector que estuvo muy mal y con momentos muy complejos; y, por otro lado, que no se generen picos de contagios”.



“Vamos a trabajar con mucha responsabilidad, concientizando y apelando al cuidado de cada familia que ingrese a vacacionar a la provincia”, insistió Bordet al dar cuenta de “la articulación con el sector privado para tener una buena temporada y no se generen picos de contagios”.



Consultado al gobernador si están previstas nuevas restricciones para las vacaciones de invierno, éste comentó que “las condiciones serán las mismas que tienen todas las provincias turísticas: el respeto a las normas de cuidado y condiciones de aislamiento”. También dio cuenta del pedido a los intendentes para que no haya eventos masivos.



“Esperamos una buena temporada, sobre todo en los centros termales que es donde más cuidados hay que tener porque son espacios más reducidos”, indicó al remarcar que “las restricciones para circular serán las mismas que en todo el territorio”.



Vacunación contra el coronavirus



“El 38.5% del total de la población de Entre Ríos ya fue vacunada contra el coronavirus. Y de la población objetivo, es decir, los mayores de 18 años, es un 57% que tiene al menos una dosis aplicada, lo que en números absolutos representa a 565.000 personas”, detalló Bordet. Y ponderó: “Intensificamos el ritmo de vacunación, porque nuestra intención es la de vacunar a la mayor cantidad de gente posible para que nos dé tiempo de evitar que la cepa Delta nos genere un aumento de contagios u otra ola como se especula”.



“Prácticamente, el 88% de la población de mayores de 70 años ya está vacunada, y la mayoría con dos dosis”, argumentó.



Firma de contratos para inicio de obras



Las declaraciones del gobernador fueron en el marco de una firma de contratos para el inicio de obras en escuelas de Cerrito, Paraná y Diamante. Además de la rúbrica para la puesta en valor del edificio histórico de la Biblioteca Provincial, ubicado sobre calle Alameda de la Federación. Según indicó, las tareas se realizan en el marco del programa para sostener los edificios históricos de la provincia. “Es un edificio que alberga un contenido cultural e histórico muy valioso, el que se pondrá en valor porque data del siglo XIX y porque tenemos que preservar y conservarlo”.



Las cuatro obras implican una inversión de 250 millones de pesos que se financian con fondos provinciales. Asimismo, el mandatario provincial anticipó que esta semana se firmarán dos inicios de obras viales por el mismo monto. “Hay una inversión provincial muy fuerte para generar obra pública, para mejorar la calidad educativa y para preservar el patrimonio cultural histórico”, argumentó al destacar el apoyo del gobierno nacional.



Bajante del río Paraná



Finalmente, Bordet reconoció su preocupación por la bajante histórica del río Paraná. “Por un lado, por el consumo de agua potable en las ciudades que extraen agua del río y por otro, por la cuestión ambiental, porque genera una disminución de las especies ícticas de la zona, se secan las lagunas y, al estar secos los cardizales y camalotes, siempre está latente el riesgo de incendio”. (Elonce)