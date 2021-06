Se emitió dictamen de mayoría al proyecto de Monotributo

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este jueves dictamen de mayoría sobre el proyecto de actualización del monotributo, que elimina el pago del retroactivo en el aumento del impuesto que regirá desde julio próximo y actualiza las distintas categorías que conforman el régimen.



El dictamen de la iniciativa, presentada hace una semana por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, sumó las firmas de Juntos por el Cambio, de Córdoba Federal y del Frente de la Concordia misionera, las tres fuerzas opositoras que integran la comisión. El debate "El proyecto a considerar viene a complementar a la ley 27.618, y generar un mayor alivio fiscal para los monotributistas", señaló el presidente de la comisión, Carlos Heller (Frente de Todos), al abrir el debate sobre el proyecto en cuestión.



A continuación, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (PRO), anticipó el posicionamiento de Juntos por el Cambio: "Vamos a acompañar este proyecto, que básicamente trata de subsanar un error de gestión del ministro de Economía, que nos llevó a esta situación tan rara con una deuda de los monotributistas en el medio de una pandemia que no los deja trabajar".



Su compañero de interbloque, el radical Luis Pastori, añadió: "Estamos de acuerdo con la solución que se le da a través de este proyecto, es coincidente en el objetivo que yo había presentado con actualización de escalas, el alivio fiscal y la moratoria".



Más allá del respaldo, Pastori también hizo dos observaciones: "En la ley no aparece cuál va a ser el valor de la cuota mensual a partir del primero de julio, por lo que suponemos que será el valor establecido en la anterior ley, que hablaba del ajuste en base al incremento del haber mínimo previsional".



"La otra observación está referida con los siempre olvidados trabajadores autónomos, que sufren las mismas vicisitudes que los monotributistas, pero quedaron relegados. Hubiésemos pretendido que la moratoria también comprendiera a los trabajadores autónomos", añadió.



Por el oficialismo, el pampeano Ariel Rauschemberger, defendió la iniciativa al señalar que "a través de este proyecto se quiere llevar tranquilidad a los monotributistas, no va haber una retroactividad, esto se logra eliminar con este nuevo proyecto que es mucho más amplio, abarcativo e integral ".



En el mismo sentido, el entrerriano Marcelo Cassaretto, también del FdT, remarcó: "Lo que hemos buscado es aliviar la carga tributaria sobre aquellos sectores de menores recursos, que venían sufriendo primero las consecuencias de la caída económica de 2018 y 2019, y luego las consecuencias de la pandemia". El proyecto "Tomamos la decisión de bajarle la cuota del monotributo a 4 millones de argentinos a partir del impulso de la ley de recategorización y eliminar toda la deuda que se había generado por los cambios de categoría de la última ley", señaló Massa en declaraciones periodísticas al hablar sobre la iniciativa.



El proyecto retrotrae el pago del retroactivo con lo cual los los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.



La iniciativa también fija que en julio también se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.



A lo largo de la iniciativa se fija los incrementos que tendrás escalas en las cuales las mas bajas podrán duplicar los montos de facturación.



Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta 6,5 millones de pesos.



Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.



Para el caso de las categorías más altas de la E a la K, deberán pagar una "cuota especial" por única vez.



Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.