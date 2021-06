Fernández no irá a Rosario: lo hará virtualmente, en acto del Día de la Bandera

Tras la reunión con foto en Olivos, Perotti afirmó aque la presencia del presidente "genera interés en sectores que quieren acercarse al acto y seríamos los propiciadores de algo que queremos evitar (por la concentración en el Monumento)".El gobernador dijo que será un acto "muy similar al año pasado" y el jefe del Estado nacional participará en modo virtual. "Es lo más adecuado para poder homenajear a Manuel Belgrano", señaló.El mandatario santafesino contó que habló con el presidente sobre la situación sanitaria y el plan de vacunación. "El presidente quería saber lo que venimos haciendo y en la medida que se han incrementado el número de vacunas y cómo se han distribuido a todo el territorio". También mencionó que Santa Fe entregó turnos por dos semanas completas.Sobre la intimidad de la foto en Olivos, le quitó formalidad y confió: "Hacía frío". Aseguró que "hubo una mención" al armado de listas de cara a las próximas elecciones pero aclaró que eso "no ocupó el lugar central" de la charla porque "falta una eternidad". "No quita que haya un día para hablar de eso", agregó.Este miércoles sorprendió al mediodía la información de que el gobernador Omar Perotti había sido recibido a solas por el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos. Según trascendió desde Nación, y también algo desde el gobierno provincial, la charla "a solas" pasó por las restricciones de la pandemia, vacunas, Día de la Bandera y algunos otros temas de la agenda política.Desde Nación indicaron que durante el encuentro, el Presidente y el Gobernador, analizaron la situación general de la pandemia en Santa Fe, el estado de los datos e indicadores epidemiológicos, avance en el proceso de vacunación local y la asistencia de la Nación durante la pandemia.Los mandatarios se reunieron a solas en la residencia presidencial de Olivos. La visita de Perotti fue tildada de "sorpresiva", ya que varios funcionarios provinciales consultados este miércoles por los motivos del viaje a Buenos Aires del gobernador no estaban enterados de la situación.Fuente: Rosario 3