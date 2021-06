Adelantarán designación de autoridades de mesa para que puedan recibir la vacuna

Foto: Efe

La Cámara Nacional Electoral decidió adelantar la designación de 200 mil autoridades de mesa para que puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 14 de septiembre próximo. El alto tribunal también resolvió que, en la selección, reducirá la edad máxima de las personas a ser convocadas.La decisión apunta a garantizar que tanto los presidentes de mesa como los suplentes hayan recibido al menos una dosis con el suficiente tiempo de antelación para contar con inmunización efectiva. En el ámbito judicial plantean que, como máximo, las dosis deberían estar aplicadas 20 días antes de las PASO, es decir, entre el 25 y 26 de agosto. “Son las personas más importantes el día de la elección y tienen que poder cumplir sus tareas con tranquilidad, sin miedo a contagiarse. Son esenciales y estratégicos”, advertían en la Cámara Electoral.Los encargados de esa designación son los juzgados federales electorales de cada distrito y son comunicadas por el correo oficial o por intermedio de los servicios especiales de comunicación de los organismos de seguridad nacionales o provinciales. Los nombres se eligen de manera aleatoria del padrón, pero excluyendo los afiliados a partidos políticos. Los requisitos para ser autoridad de mesa son, según la legislación vigente, “ser elector hábil, tener entre 18 y 70 años, residir en la sección electoral donde vaya a desempeñarse y saber leer y escribir”. Junto a la decisión de acelerar la convocatoria, la Cámara Electoral también tiene previsto modificar el rango etario, para no exponer a los adultos mayores.Se trata de una decisión que busca poner un punto final a una controversia que involucra a la Justicia y al Gobierno en la organización de los próximos comicios. Desde principios de año, cuando todavía el Ministerio de Salud era conducido por Ginés González García, la Cámara Electoral reclama, sin éxito, que todo el personal abocado a los comicios reciban su vacuna. Tras conversaciones más o menos informales, los camaristas circunscribieron el reclamo a, al menos, las 200 mil personas que serán seleccionadas de manera aleatoria y como todos los años para ser autoridades de mesa. Para cumplir esa función, la legislación vigente sólo excluye a los afiliados a partidos políticos.El 15 de abril pasado, en un oficio que firmó el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, dirigido al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, se plasmó de manera formal el pedido de vacunación. “Se solicita que se remita la nómina de personas que se encuentren vacunas para priorizar entre ellas la modalidad de designación, y se arbitren los medios para prever que, con anticipación suficiente, se incluya al cronograma de vacunación como personal estratégico esencial a los aproximadamente doscientos mil ciudadanos y ciudadanas que serán convocados como autoridades de mesa”, fue el pedido concreto que envió la Cámara Electoral.Tras esa carta, hubo un encuentro con el titular de la cartera política y principal responsable por el Ejecutivo de la organización de las elecciones, en la que abordaron la agenda de la primera votación nacional en tiempos de pandemia en Argentina.El 28 de abril pasado, en la reunión que mantuvieron con el ministro del Interior, Corcuera y los camaristas Raúl Bejas y Alberto Ricardo Dalla Vía le transmitieron la necesidad de contar con más recursos para atender las medidas sanitarias preventivas, como así también que el personal destinado a la elección estuviera todo inmunizado. El funcionario aclaró que no podía entregar un listado con las personas vacunadas, debido a que se podría afectar el derecho a la privacidad y sugirió que, eventualmente, una salida para evitar riesgos de contagios era convocar al personal esencial que estuviera vacunado, como los docentes para ser autoridades de mesa.En ese encuentro -que se concretó a instancias del oficio que firmó el presidente de la Cámara- estuvieron la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio, Patricia García Blanco, y los secretarios del tribunal Hernán Goncalves Figueiredo, Sebastián Schimmel, Alejandra Lázzaro y Elena Gómez. La respuesta que dejó el titular de la cartera política fue que transmitiría la inquietud a su colega Vizzotti, pero desde ese momento hasta ahora no hubo una definición.Por eso es que en la Cámara Electoral se resolvió adelantar todo lo posible la convocatoria para, así, entregar a las autoridades sanitarias nacionales los listados para que los presidentes de mesa y sus suplentes tengan la vacuna. En las próximas horas se confirmaría el día en que se iniciará ese proceso, como así también la modificación precisa del rango etario de los convocados, para no afectar a la población adulta mayor, que enfrentan mayores riesgos frente al COVID-19.Más allá de eso, el gobierno nacional ya empezó a diseñar un protocolo para el día de la votación, que incluye el aumento de 15.000 a cerca de 20.000 los lugares de votación, horarios especiales para que tengan prioridad los mayores en el momento de emitir el sufragio, obligatoriedad de mantener la distancia social, entre otros. También, aumentó los fondos a destinarse a los comicios, que eran de unos $18.000 millones, a $19.400 millones.En las últimas horas se difundió una carta que firmaron más de 30 organizaciones de la sociedad civil para pedirle a los ministros De Pedro y Vizzotti que “impulsen decididamente y, en tiempo y forma, la provisión de un plan de vacunación contra el COVID-19 para las personas que sean designadas para cumplir con el alto honor de ser Autoridades de Mesa en las elecciones del presente año”.“Sin dudas, estas designaciones los convierten en ciudadanos esenciales para nuestra vida democrática. Doscientas mil personas que deberán cumplir un rol indelegable en las próximas elecciones que se realizarán en tiempos de pandemia”, establece la misiva dirigida a ambos ministros y que adhiere y respalda lo solicitado por la Cámara Nacional Electoral a los mismo funcionarios. La carta contó entre otros con el aval de la Red Ser Fiscal, CIPPEC, Poder Ciudadano, Club Político Argentino, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Conciencia y el Movimiento Ficha Limpia.“Siendo el Gobierno Nacional quien distribuye proporcionalmente las vacunas en territorio nacional y quién ha definido las prioridades de vacunación, y junto a las provincias, es que le corresponde a las autoridades de los Ministerios de Interior y Salud asegurar que esto ocurra, para ganar en confiabilidad y transparencia en este importante paso en la organización electoral”, afirmó Claudio Bargach, coordinador nacional de la Red Ser Fiscal.Con la convocatoria anticipada, en la Justicia esperan que se efectivice la vacunación. (Infobae)