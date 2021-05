Conflicto con FEMER: la atención a los afiliados de IOSPER “está garantizada”

El Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) resolvió mayoritariamente, por decisión de las entidades médicas que la componen, que la propuesta formulada por el IOSPER no satisface los requerimientos mínimos de las distintas especialidades.



La oferta de la obra social contemplaba un aumento en algunos códigos pero con la promesa de continuar trabajando en la implementación de los nomencladores, sin que aumente el costo de las prestaciones.



Por este motivo, desde FEMER pusieron en conocimiento, en una nota fechada el viernes 21 de mayo y dirigida a la obra social provincial que a partir del 1° de junio solo se brindará el servicio de atención médica en consultorio. El resto de las prestaciones ambulatorias y en internación se brindarán mediante pago directo de los beneficiarios.



En diálogo con Elonce TV, el presidente de IOSPER, Fernando Cañete, señaló que el rechazo a la propuesta no fue bien recibido “porque entendimos que estaban dadas todas las condiciones para mantener el equilibrio y tomar decisiones racionales, comprendiendo el esfuerzo que viene realizando la obra social dando respuesta a las peticiones que vienen haciendo todos los prestadores, no solamente FEMER”.



Y dio cuenta que en el primer cuatrimestre del año, “hicimos una inversión, solamente en la Federación Médica, de 284 millones de pesos. La propuesta que fue rechazada representa una inversión de 76 millones de pesos desde junio a diciembre con el agregado del 10% de aumento para todos los prestadores a partir del 1º de agosto. Que se rechace esta propuesta nos parece irracional”.



Ante esto, “nosotros debemos garantizar el servicio. FEMER dispuso atender consultas y no atender prácticas ambulatorias y cirugías en general. Las prácticas ambulatorias están garantizadas porque todos los sanatorios brindan ese tipo de práctica, salvo aquellos institutos que son particulares y están nucleados en FEMER. Mientras que las cirugías también están garantizadas a través de los sanatorios”, aseveró Cañete.



“Es cierto que tenemos un conflicto, pero la prestación del servicio está garantizada”, agregó.



Paso seguido, el director del IOSPER adelantó que enviaron una nota a la FEMER convocándolos a una reunión el próximo 4 de junio por la mañana “a los fines de poder continuar el diálogo”.



En esa nota, la obra social provincial también alerta que se tomarán medidas con aquellos médicos que cobren plus a nuestros afiliados. Serán dados de baja como prestadores, habida cuenta que no tenemos convenio. Vamos a preservar nuestra responsabilidad en defensa de nuestros afiliados. Médico que cobre plus será dado de baja del listado de prestadores”, remarcó finalmente Cañete. Elonce.com