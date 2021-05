Rogel le reclamó a Cornejo que se convoque a la Convención Nacional de la UCR

El ex diputado provincial y nacional y ex convencional constituyente, Fabián Rogel, en su carácter de convencional Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Entre Ríos, envió una carta al presidente del Comité Nacional del centenario partido, Alfredo Cornejo, para hacerle saber “preocupaciones y reflexiones sobre la situación anómala en que se encuentra hoy la Convención Nacional del radicalismo”.



En primer término cuestionó que no se haya “constituido y renovado los nuevos miembros de la Convención Nacional” incorporando a sus nuevos integrantes. “No recuerdo, excepto en dictaduras militares, que el partido haya estado durante tanto tiempo sin que se realicen las respectivas convocatorias y que sus miembros no puedan renovarse toda vez que vence el mandato de los convencionales actuales”, criticó.



En tal sentido, comparó que “el Congreso de la Nación, tanto Diputados como Senadores, y hasta organismos de gran envergadura internacional, han podido reunirse, convocarse, renovarse, por los distintos sistemas virtuales” descartando de este modo que “se quiera aducir que el retraso o el no funcionamiento de la Convención Nacional del radicalismo se debe a los inconvenientes devenidos de la pandemia”.



Asimismo, reclamó que “el análisis de cómo le fue a la Unión Cívica Radical y al país después de la alianza que realizáramos con el Pro; cuál fue el balance general del gobierno que presidió el Sr. Macri; el rol del radicalismo, donde fuimos acompañantes silenciosos de políticas de Estado, que en la mayoría de los casos, nuestros Diputados y Senadores se enteraban vía proyectos de ley” son temas que “merecerían, como ha sido siempre, que su organismo máximo, la Convención Nacional, las analice y que resuelva cuáles son los pasos estratégicos y políticos a seguir respecto de las políticas de alianza, frente a una nueva elección de Diputados de la Nación, o en el caso del 2023 una elección general para Presidente y los demás cargos que se elegirán”.



“No debatir, escudándonos en la pandemia, de cómo le fue al país y al radicalismo después del gobierno, y del acuerdo electoral llamado Cambiemos o Juntos por el Cambio, constituye un acto de irresponsabilidad y de deslegitimación, no solo de la Convención, sino del partido como lugar esencial de análisis político”, advirtió Rogel.



Ante esto, exigió “de manera inmediata, concluir con este silencio, este vacío y esta falta de discusión, que no se merece un partido nacional e histórico, que casualmente Leandro Alem fundara, creando organismos de conducción como el Comité Nacional que Ud. preside y organismos deliberativos, como la Convención Nacional”.



Por último, consideró que “la señal que se transmite hacia afuera al no reunir a la Convención Nacional, daría la impresión de un partido que cree que en el país no hay discusiones importantes a mantener y que el radicalismo no tiene decisiones importantes a tomar, colocándonos en un partido anodino, sin perspectivas y solamente destinado a acompañar una propuesta política que sea ajena a la razón de ser de su fundación, como lo son políticas y decisiones de centro derecha”.