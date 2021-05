Fernández volvió a pedir que la vacuna contra el Covid-19 sea un "bien global"

El presidente Alberto Fernández reiteró hoy la necesidad de que las vacunas contra el coronavirus sean consideradas “como un bien global, para facilitar" a ellas "el acceso de habitantes de todo el mundo" ya que es "la única forma de lograr la inmunidad”, durante la conferencia de prensa que brindó en Lisboa tras reunirse con el primer ministro portugués, António Costa.



“En dos reuniones en el G-20 yo planteé que es importante considerar la vacuna como un bien global, para facilitar el acceso de los habitantes de todo el mundo”, indicó el Presidente en la conferencia de prensa que siguió a la reunión con el funcionario portugués.



Tras aclarar que compartía “la posición del Papa” Francisco en torno a la necesidad de que las vacunas sean consideradas como un bien de acceso universal, Fernández destacó que “el 90 por ciento de las vacunas se concentran en 10 países, y el resto padecemos la ausencia de vacunas”.



“Argentina -continuó el mandatario- encontró respuesta en la vacuna Sputnik, en la vacuna china de Sinopharm y hemos recibido vacunas de AstraZeneca-Oxford a través del fondo Covax, a pesar de que tenemos acuerdos (con AstraZeneca) que no pudieron ser cumplidos”.



En este sentido, el Presidente recordó que en la vacuna de AstraZeneca “Argentina produce el principio activo y se termina de complementar en México y Estados Unidos".



"El Presidente (Andrés Manuel) López Obrador me dijo que sobre finales de este mes vamos a recibir las primeras partidas elaboradas en México", dijo y completó que "también hay vacunas desarrolladas en Estados Unidos con principios activos argentinos que estamos esperando que salgan de Estados Unidos”.



Por su parte, Costa consideró al respecto que es necesario "incrementar la producción, porque el primer problema es que hay insuficiente producción de vacunas, y esto exige una gran cooperación internacional”.



En este sentido, destacó que “el mecanismo Covax (el fondo global de vacunas administrado por las Naciones Unidas) es importante para lograr el objetivo de que toda la gente, viva donde viva, tenga acceso universal a las vacunas”.



Costa también destacó que “la Unión Europea está entre las regiones del mundo que sigue exportando vacunas".



"Exportamos el 50% de las vacunas que producimos en Europa, y creo que otras democracias deberían hacer lo mismo”, dijo.



En este sentido, Costa invitó a que “Estados Unidos haga lo que hace Europa, para que haya una distribución más solidaria”.



El funcionario portugués coincidió con Fernández en que “es necesario enfrentar la crisis de un modo solidario".



"No basta vacunarnos cada uno a sí mismo, sino que tenemos que asegurar la vacunación universal, lo que debe ser considerado un bien universal de primera necesidad”, sostuvo.