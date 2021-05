Parte esta madrugada un nuevo vuelo a Rusia para buscar vacunas Sputnik V

Confirmamos que mañana 8 de mayo a las 02am parte un nuevo vuelo de @Aerolineas_AR hacia Moscú para traer más dosis de la vacuna @sputnikvaccine. Toda la capacidad logística de nuestra aerolínea de bandera, al servicio de la campaña de vacunación. pic.twitter.com/EkvVJAn32e — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) May 7, 2021

El presidente Alberto Fernández anunció que habrá un nuevo vuelo a Moscú en busca de más Sputnik V. "A las 2 de la mañana (de mañana) parte un vuelo a Rusia", precisó durante su participación remota en el acto que se celebró en un vacunatorio de Pilar con motivo de que la provincia de Buenos Aires superó los 3 millones de vacunados.Fernández remarcó que además de las nuevas vacunas que vendrán de Rusia, llegarán más Covax en los próximos días. Y aseguró que el Gobierno está trabajando "para conseguir más frecuencia" en la llegada de dosis que "permita seguir con este proceso vacunatorio".La salida de otro vuelo en el marco del operativo montado por Aerolíneas Argentinas para asegurar el transporte de las vacundas al país fue confirmada también por el titular de la compañía. "Hacia Moscú para traer más dosis de la vacuna @sputnikvaccine. Toda la capacidad logística de nuestra aerolínea de bandera, al servicio de la campaña de vacunación", remarcó Pablo Ceriani.Fernández hizo el anuncio desde la Quinta de Olivos. El Presidente tenía previsto participar presencialmente del acto en Pilar, pero finalmente no fue.Al inicio de su alocución, pidió disculpas por no haberse hecho presente en el lugar, donde estaban entre otros el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente local Federico de Achával, y explicó el motivo de su ausencia: comentó que debió dedicar tiempo de su mañana para pulir detalles del proyecto de ley que anunció la semana pasada para establecer parámetros epidemiológicos que le permitan a Nación y a las provincias tomar medidas sanitarias acordes con cada etapa de la pandemia."Es el proyecto que me comprometí a mandar para que no sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas", dijo en alusión al fallo de la Corte Suprema que cuestionó la constitucionalidad del Decreto Presidencial que suspendía las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y convalidó la "autonomía" de la Ciudad de Buenos Aires para definir ese aspecto.Por otra parte, el Presidente dijo que, desde junio de 2020, la Casa Rosada trabajó con el único objetivo de "conseguir vacunas para los argentinos", sin importar "el laboratorio o la ideología del gobierno" que las fabricaba.Además, recordó que fue él uno de los primeros líderes que planteó, en el foro del G-20, que se considere a las vacunas como "un bien global" y que, en aquel entonces, sólo consiguió la adhesión de los presidentes de Francia y México, Emmanuel Macron y Andrés López Obrador, respectivamente."En soledad también planteé que era inadmisible pensar en bloqueos", dijo Fernández y sostuvo la necesidad de tener "un criterio humanitario frente a la pandemia".