Ex gobernador fue internado por un cuadro de Covid: ya se encontraba aislado

Informo por aquí que estuve aislado por ser contacto estrecho de un colaborador mío que fue positivo. El último miércoles 28 perdí el gusto y el olfato. Luego de la atención domiciliaria, hoy los médicos recomendaron la internación para llevar un mejor control clínico. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 2, 2021

El ex gobernador de Mendoza y actual diputado nacional Alfredo Cornejo fue internado este sábado en esa provincia por un cuadro de coronavirus.Cornejo, quien es presidente del Comité Nacional de la UCR, contó que este sábado fue ingresado al Hospital Central para una mejor evaluación de su cuadro, aunque no hizo referencia a un agravamiento de su estado."El último miércoles 28 perdí el gusto y el olfato. Luego de la atención domiciliaria, hoy los médicos recomendaron la internación para llevar un mejor control clínico", sostuvo el legislador.No obstante, de acuerdo con lo informado por el sitio MDZOL, Cornejo fue internado porque no estaba saturando bien de oxígeno y en las próximas horas se le iban a realizar los estudios pertinentes.NA