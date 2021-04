Trotta confirmó que ya fueron vacunados 502 mil docentes en todo el país

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó hoy que 502 mil docentes fueron vacunados en el país y confirmó que se analiza la alternativa de una "presencialidad administrada" para que los alumnos, en vez de ir cuatro días a la semana a los colegios, puedan ir dos y disminuir así la circulación.



En vísperas a los anuncios de las nuevas medidas restrictivas para controlar el avance de los contagios, Trotta destacó en declaraciones al canal América que “el Presidente (Alberto Fernández) tiene una enorme preocupación de que se pueda saturar el sistema sanitario”.



"De acuerdo con la situación epidemiológica, definirá la presencialidad o no de las clases”, dijo Trotta.



El ministro consideró que si se logra "disminuir esta meseta muy alta que estamos teniendo, puede haber un avance en políticas menos restrictivas”.



El titular de la cartera educativa destacó la “situación de complejidad” que presenta la región metropolitana y consideró que “no es solo la discusión de las clases presenciales”, sino que “son un elemento que aporta a la circulación de las personas, que se trata de evitar”.



“Nosotros hemos dejado en claro que la evidencia demuestra que todas las escuelas donde se cumplen protocolos son espacios de bajo riesgo”, aclaró Trotta.



Pero agregó que “entre las pocas herramientas que tenemos, mientras vacunamos a la sociedad para disminuir el contagio, está reducir la circulación de las personas y no sólo en el transporte público".



"Cuanto menos circulamos -y es un dato objetivo, inapelable- menos posibilidad hay de contagios”, apuntó.



Por otra parte, Trotta aclaró que en estos momentos “en 18 circunscripciones del país están con clases presenciales -no en simultaneidad de todos los chicos, pero si con presencialidad-. En la Provincia de Buenos Aires hoy hay presencialidad en 96 distritos, mientras que en el resto de los distritos tenemos restringido, especialmente en la región metropolitana”.



“Para nuestro gobierno es importante la presencialidad”, afirmó el ministro de Educación y puso como ejemplo a Catamarca, donde se está trabajando para que lunes puedan tener clases presenciales en 13 de los 16 distritos de la provincia.



Asimismo, se refirió a que se está estudiando la alternativa de una “presencialidad administrada”, para logar disminuir la circulación de los chicos.



“Hoy tenemos una presencialidad alterna, parcial: va un grupo unos días y otros días otro grupo. Con esta alternativa, por ejemplo, en vez de ir cuatro días a la semana pueden ir dos y se disminuye la circulación”, explicó.



Esta alternativa, aclaró puede darse en todos los niveles o priorizando algunos grados, de acuerdo a lo que resuelva cada jurisdicción.



Trotta hizo hincapié en la importancia de la campaña de vacunación que se está llevando adelante y que consideró fundamental para la vuelta a la presencialidad.



Sobre este punto ejemplificó que “a provincia de Santa Fe lleva vacunados al 81,1 por ciento de los docentes y auxiliares, la Provincia de Buenos Aires al 52 % y la Ciudad de Buenos Aires tan solo al 14,1 por ciento”, ya que según explicó Trotta, en la Ciudad priorizaron en la vacunación al personal sanitario, que está al frente de la batalla contra el Covid”.